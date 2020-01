Messi a parlé et pour lui, Valverde ne quittera pas le Barça

Ernesto Valverde est fragilisé au Barça, mais le très influent Leo Messi a parlé.

En situation compliquée depuis le dernier revers du Barça contre l'Atletico Madrid (2-3) en demi-finale de la Supercoupe d' jeudi, l'entraîneur du Ernesto Valverde peut s'appuyer sur un soutien de poids.

En effet, un certain Lionel Messi ne veut pas voir le coach espagnol s'en aller : "Nous avons une pleine confiance en le 'Mister'. Il est normal que les gens parlent quand nous n'atteignons pas nos objectifs. Mais, nous devons rester unis et être un groupe fort. C'est une situation difficile, mais on se prépare déjà pour la seconde partie de la saison. Nous devons beaucoup nous améliorer", a tonné le Ballon d'Or 2019 dans la presse espagnole.

Reste à savoir si la direction du Barça l'écoutera, alors que Xavi Hernandez a discuté avec les dirigeants blaugrana...