Mercato, Zlatan dans le flou sur son avenir

Zlatan Ibrahimovic est dans le flou sur son avenir comme il l'a confié à Eurosport Suède.

Auteur de 4 buts et une passe décisive en 10 matches joués avec Milan, Zlatan réalise une campagne honorable depuis son arrivée au sein du club lombard en provenance du LA Galaxy.

Mercato - PSG : Mbappé, le Real s’est-il fait une raison pour cet été ?

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 38 ans n’est pas encore fixé, et son contrat, qui se termine en juin prochain, n’a pas été renouvelé comme il l'a confié à Eurosport :

Plus d'équipes

«J’ai un contrat avec Milan pour l’instant, donc on doit d’abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d’ailleurs. Il n’y a pas de décision officielle pour l’instant. J’ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible mais je veux apporter quelque chose à l’équipe, pas simplement être un gars qui joue parce que je suis qui je suis. Si j’appartiens à une équipe, je dois être performant. Donc, on verra. Je dois retourner en , puisque c’est dans mon contrat. Je me dois de le respecter, comme tout professionnel», a-t-il ainsi confié.