Mercato - PSG : Mbappé, le Real s’est-il fait une raison pour cet été ?

D’après L’Équipe, le Real Madrid a définitivement abandonné l’idée de recruter Kylian Mbappé (PSG) cet été.

Le mercato estival du commence à prendre forme. Lorsque la prochaine fenêtre des transferts ouvrira ses portes, il sera sans doute question de Paul Pogba, bloqué par l’été dernier, et peut-être d’Eduardo Camavinga. Mais s’il y a bien un joueur dont la Maison Blanche rêve, c’est Kylian Mbappé.

Des Socios à l’entraîneur Zinédine Zidane, en passant par le président Florentino Perez : tout le monde veut Mbappé. De nombreuses rumeurs expliquaient d’ailleurs récemment que, sans le coronavirus, l’attaquant tricolore aurait rejoint la capitale espagnole cet été. Il ne s’agit que de rumeurs, mais le mariage était tout de même annoncé.

Mbappé prolongera-t-il avec Paris ?

Mais le coronavirus en aura décidé autrement. Et selon les informations de L’Équipe, malgré de grands moyens pour le mercato à venir, le Real semble résigné pour Mbappé : le PSG n’acceptera pas de le vendre, Zidane et Perez commencent tout juste à l’intégrer. En revanche, les deux hommes peuvent se délecter de voir que les négociations pour une prolongation de KM7 sont au point mort.

Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde sera ainsi en position de force dans un an, à douze mois de la fin de son contrat et d’un éventuel départ gratuit. Et il ne prolongera certainement pas si facilement : d’après L’Équipe, les épisodes Marquinhos et Marco Verratti, prolongés puis demandés par le Barça et finalement bloqués, l’ont clairement refroidi. Affaire à suivre.