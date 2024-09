Mercato, Xavi Hernandez met un STOP à un grand club

Roma vs Athletic Bilbao

Sans contrat, Xavi Hernandez a refusé de signer dans un grand club d’Europe, ces derniers jours.

Ancien international milieu central d’Espagne, Xavi Hernandez, après la fin de sa carrière de footballeur en 2019, a pris le chemin d’entraîneur. Après un peu plus de deux ans en tant qu’entraîneur d’Al-Sadd SC au Qatar, Xavi est venu en pompier pour sauver le Barça en novembre 2021.

Xavi au Barça, une fin inattendue

Venu en pompier en novembre 2021 après le limogeage de Ronald Koeman, qui n’y arrivait plus, Xavi Hernandez a redressé le Barça, qui a retrouvé son meilleur niveau. L’homme de la situation, le natif de Terrassa a remporté la Liga à l’issue de la saison 2022-2023 avec les Culés. Mais l’ancien milieu de terrain des Blaugrana ne parvenait plus à trouver la bonne formule.

Getty Images

Alors qu’il a annoncé dans un premier temps qu’il allait démissionner à la fin de la saison, Xavi Hernandez a été maintenu à son poste par le président Joan Laporta, qui lui faisait confiance. Mais le patron des Culés a fini par changer de discours après une sortie de Xavi considérée comme très critique envers le club. Alors, le technicien espagnol a été limogé à la fin de la saison sportive 2023-2024.

Xavi refuse la Roma

Entre-temps associé à un départ à l’Ajax Amsterdam, Xavi Hernández Creus a finalement jugé bon de ne pas débarquer aux Pays-Bas. L’ancien joueur et entraîneur du Barça a jugé bon de prendre des années sabbatiques. Et l’ancien international espagnol (133 capes, 12 buts) ne se sent pas prêt à reprendre un club.

IMAGO

Ces derniers jours, l’AS Roma a limogé son coach Daniele De Rossi, qui a fait un début de saison compliqué. En effet, selon les informations rapportées par le Corriere dello Sport, l'AS Roma aurait pris contact avec Xavi Hernandez pour succéder à l’Italien. Mais le technicien espagnol n’a pas hésité à refuser la proposition.