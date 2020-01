Mercato - Xavi contacté, Al Sadd rappelle le Barça à l’ordre !

Après la rencontre entre une délégation barcelonaise et Xavi, le club d’Al Sadd a sorti les crocs pour son entraîneur.

En plein apprentissage du métier d’entraîneur au , du côté d’Al Sadd, Xavi a dû éternuer à de nombreuses reprises ce vendredi. Et pour cause, son nom était sur toutes les lèvres ! La raison ? Son homologue du , Ernesto Valverde, est de plus en plus contesté, et une délégation blaugrana a ainsi fait le déplacement sur la péninsule arabique afin de s’entretenir avec l’ancien milieu de terrain.

L’objectif ? "Explorer la possibilité de le voir devenir l’entraîneur du Barça", selon la radio RAC 1, qui a sorti l’information en fin de matinée. Mais vraisemblablement pas dans l’immédiat puisque, d’après la même source, Valverde pourrait rester en poste jusqu’au terme de l’exercice. Dans tous les cas, la formation catalane aurait eu du mal à exfiltrer Xavi d’Al Sadd…

Al Sadd : "Xavi doit retourner au Barça à l'avenir"

En effet, Al Sadd compte sur son entraîneur ! Et même s’il a bien conscience que celui-ci finira un jour ou l’autre par retourner au Barça, le club qatari n’a pas apprécié la démarche officieuse des champions d’ en titre, qui ont envoyé une délégation composée d’Eric Abidal et Oscar Grau pour rencontrer Xavi à l’abri des regards.

"Xavi à Barcelone, c'est quelque chose de normal et d'attendu car il ira dans ce club, c'est sa première maison et il doit y retourner à l'avenir, mais à l'heure actuelle, Xavi est le coach d'Al Sadd. Lui et son équipe sont concentrés sur les matchs à venir, et nous espérons qu’un club aussi professionnel que le Barça passera par des canaux officiels pour de tels sujets", a prévenu Al Sadd. Une sortie musclée qui a le mérite d’être claire.