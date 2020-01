Le Barça rencontre Xavi mais veut continuer avec Valverde

Si Oscar Grau et Eric Abidal ont rencontré Xavi au Qatar, l'entraîneur espagnol n'est pas menacé à court terme après l'élimination en Supercoupe.

Après la défaite en Supercoupe d' contre l'Atlético (2-3), les projecteurs se sont tournés vers Ernesto Valverde, lequel est grandement critiqué depuis un moment par une partie des supporters blaugrana.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce dernier se retrouve en ligne de mire puisque ce fut déjà le cas après les cinglantes éliminations en contre la Roma et , ou la défaite en finale de contre Valence la saison dernière.

Après la rencontre, différentes sources assuraient que Valverde resterait en poste au moins jusqu'à la fin de saison. Une idée renforcée par les déclarations de Guillermo Amor : "Virer Valverde ? Non, ce n'est pas d'actualité."

Quelques heures plus tard, la nouvelle a encore fait le tour du banc culé lorsque le RAC1 a assuré qu'Oscar Grau et Abidal, directeur général et directeur sportif du club, ont rencontré Xavi Hernandez pour discuter de son retour dans un avenir proche. L'ancien capitaine du Barça est actuellement entraîneur d'Al Sadd au , mais n'a jamais caché son désir de revenir au Barça pour poursuivre sa carrière.

Il ne semble pas que Barcelone prenne une décision irréfléchie qui se terminerait par l'exclusion de Valverde en milieu de saison, ce qui serait une surprise. À l'exception d'une débâcle sous la forme d'une défaite retentissante en Ligue des champions, aucun mouvement de ce genre n'est prévu. Jusqu'en fin de saison en tout cas.