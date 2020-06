Mercato - Van Hecke (NAC Breda) vers Monaco ?

Le défenseur néerlandais serait proche d'un transfert vers Monaco, qui pourrait ensuite le prêter au FC Utrecht.

S'ils n'ont pour l'heure la possibilité que de recruter entre eux, les clubs français commencent à s'activer sur le mercato. C'est notamment le cas de l'AS , qui pourrait faire venir Jan Paul van Hecke, défenseur évoluant au NAC Breda selon le media néerlandais BN DeStem.

Le club du Rocher serait ainsi sur le point de conclure un accord pour un transfert à hauteur de deux millions d'euros pour le défenseur central de 20 ans, encore amateur il y a deux saisons. Ce dernier devrait ensuite être prêté au FC Utrecht, qui s'était déjà montré intéressé par le passé sans parvenir à boucler l'affaire.

Un intérêt commenté par l'intéressé en février dernier dans une interview à Voetbalzone et Goal : "C'est bien sûr un très beau compliment et qui sait ce que ça apportera à la fin de la saison, mais pour l'instant je me concentre juste sur le NAC Breda. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de gagner la coupe et monter en .

Un accord négocié par le directeur technique de Breda, Tom Van Den Abbeele, qui pourrait rejoindre la et le Cercle Brugge, lui aussi intéressé par Van Hecke. Mais le joueur préférerait rester aux , à Utrecht, toujours selon la presse néerlandaise.