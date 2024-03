Mercato : Une pépite suédoise dans le viseur du PSG

Le Paris Saint-Germain est sur les traces d’une pépite suédoise.

Le PSG s’apprête un été compliqué notamment sur le marché des transferts. Désireux de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, qui quitte le club en fin de saison, Paris a déjà essuyé un premier échec sur l’un des dossiers. Toutefois, le club francilien n’est pas pour autant découragé et continuer de cibler d’autres joueurs sur le marché. Ainsi, le board parisien a jeté son dévolu sur une pépite suédoise que d’autres cadors s’arrachent.

Le PSG essuie déjà deux revers sur le marché des transferts

Le Paris Saint-Germain aura du pain sur la planche lors du prochain mercato. Alors que le club a fait de Rafael Leao, une priorité pour remplacer Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid, le Portugais a fermé la porte à un départ de l’AC Milan lundi. « Mon avenir est très clair et il est ici à l'AC Milan. Je suis sous contrat pour les quatre prochaines années, l'AC Milan m'a aidé dans les moments difficiles et je ne l'oublierai pas. Je veux gagner à nouveau à Milan, mon objectif est ici », a déclaré l’ancien joueur du LOSC plus tôt dans la journée.

Juste après Leao, une autre cible du PSG en l’occurrence, Matthijs de Ligt, a refroidi également le club francilien. L’international néerlandais a assuré en conférence de presse qu’il était heureux au Bayern Munich. Cependant, le PSG pourrait connaitre de réussite en restant fidèle à sa nouvelle politique de recrutement.

Le PSG s’intéresse à Roony Bardghji

Contrairement aux saisons précédentes, le PSG ne compte plus recruter de grandes stars du football. Le club parisien préfère miser désormais sur des jeunes talents du football avec pour objectif de former une équipe tournée vers le collectif. Les arrivées des jeunes comme Barcola, Ugarte, Beraldo ou encore Moscardo s’inscrivent d’ailleurs dans cette logique.

Ces derniers pourraient être rejoints bientôt par un autre jeune talent. Selon Mundo Deportivo, le PSG s’intéresserait à la pépite suédoise, Roony Bardghji. Le jeune milieu de terrain de Copenhague est également sur les tablettes de plusieurs autres cadors européens dont le Barça, la Juventus, Chelsea, le Bayer Leverkusen ou encore le Real Madrid.