OFFICIEL : Yoro à Manchester United pour un prix pharaonique !

Manchester United a finalisé la signature de Lenny Yoro en provenance de Lille pour un montant de 52 millions de livres sterling.

La semaine dernière, United et Lille se sont mis d'accord sur un montant initial de 52 millions de livres sterling (68 millions de dollars) pour le jeune prodige de 18 ans. Cependant, Yoro n'avait pas encore confirmé sa décision à ce moment-là. Sa préférence allait d'abord au Real Madrid, mais les géants espagnols ne répondaient pas aux exigences financières de Lille. Le club de Ligue 1 a donc préféré trouver un accord avec les Red Devils pour s'assurer une vente cet été plutôt que de risquer le départ de Yoro en tant qu'agent libre à la fin de son contrat en juin 2025.

Le nouveau joueur des Red Devils s'est exprimé sur le site du club : « Signer pour un club de la stature et de l'ambition de Manchester United si tôt dans ma carrière est un honneur incroyable. Dès mes premières conversations avec le club, ils ont établi un plan clair sur la façon dont je peux me développer à Manchester dans le cadre de ce projet passionnant, et ils ont montré beaucoup d'attention pour moi et ma famille. Je connais l'histoire des jeunes joueurs à Manchester United et je pense que c'est l'endroit idéal pour réaliser mon potentiel et mes ambitions, avec mes nouveaux coéquipiers. J'ai hâte de commencer ».

Mardi, Yoro a passé sa visite médicale en Angleterre et s'est mis d'accord avec United sur des conditions personnelles qui lui permettraient de signer un contrat de cinq ans avec les géants de la Premier League, assurant ainsi son avenir à Old Trafford au moins jusqu'en 2029. Bien qu'un montant initial de 52 millions de livres sterling ait été convenu, le coût de l'opération pourrait atteindre 60 millions de livres sterling (77 millions de dollars) si certains objectifs sportifs sont atteints.

Né en banlieue parisienne, la famille de Yoro, originaire de Côte d'Ivoire, s'est installée à Lille lorsqu'il avait six ans. Il a rejoint l'académie de Lille en 2017 à l'âge de 12 ans et son développement rapide dans le système de formation a conduit à sa sélection en équipe de France des moins de 17 ans et des moins de 18 ans. Yoro a fait ses débuts en seniors pour Lille contre Nice, à seulement 16 ans, six mois et un jour, ce qui fait de lui le deuxième plus jeune joueur à représenter le club, dépassant même la légende belge Eden Hazard.