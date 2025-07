Mercato : Une pépite de l’OM refuse la Ligue 2 et s’envoie en National

Un jeune joueur de l’OM a surpris tout le monde en choisissant un départ en National, alors que plusieurs clubs de Ligue 2 lui faisaient les yeux doux.

Arrivé discrètement l’été dernier en provenance de l’AJ Auxerre, Alexi Koum n’a pas encore eu l’opportunité de s’imposer dans la rotation olympienne. Malgré une apparition prometteuse contre Saint-Étienne, Roberto De Zerbi ne compte pas encore sur lui pour la saison à venir. Résultat : un départ temporaire s’imposait.

Direction Valenciennes pour grandir

D’après les informations de La Minute OM, le jeune latéral gauche franco-camerounais va prendre la route du Nord. Il va porter les couleurs de Valenciennes la saison prochaine dans le cadre d’un prêt sec. Plusieurs formations de Ligue 2, dont Pau, s’étaient penchées sur son cas. Mais c’est finalement en National, un étage en dessous, qu’il ira chercher du temps de jeu.

Le principal objectif de ce prêt est clair : jouer, jouer, et encore jouer. À Valenciennes, l’OM espère voir son jeune talent enchaîner les matchs et franchir un cap. Le joueur s’est déjà rendu sur place, a passé sa visite médicale ce mardi, et l’officialisation de son arrivée ne devrait plus tarder. Ce prêt en troisième division peut sembler surprenant, mais il pourrait bien permettre à Alexi Koum de s’endurcir et de revenir plus fort dans un an. À seulement 19 ans, il a le temps devant lui, et cette parenthèse à Valenciennes pourrait s’avérer décisive pour la suite de sa carrière.