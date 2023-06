Mercato – Une cible de l'OM préfère le RC Lens

Pisté pour renforcer le milieu de terrain marseillais, une cible de l'OM se détournerait du club : elle préfère le RC Lens.

Si l'officialisation de l'arrivée de Marcelino sur le banc de l'OM s'est faite attendre, elle a paradoxalement largement accéléré le mercato marseillais depuis quelques jours. Le sytème de jeu (4-4-2 à plat) et les principes tactiques (pressing vers l'avant, reconversions rapides par les côtés) rigides de l'entraîneur espagnol ont cela de pratique qu'elles permettent d'établir facilement les profils à aller chercher. Mais le club phocéen reste toutefois tributaire des aléas du mercato. Dernier exemple en date, une cible du club s'est désisté, préférant le projet du RC Lens.

Une cible de l'OM préfère Lens

Le lendemain de l'officialisation de Marcelino à la tête de l'OM, les supporters marseillais apprenaient déjà une bonne nouvelle côté mercato : Geoffrey Kondogbia serait bel et bien en route pour le Vélodrome. L'objectif de l'arrivée de l'international centrafricain est de cadrer au mieux avec la volonté du nouvel entraîneur qui conçoit son milieu de terrain autour d'un duo composé d'un médian très physique et d'un joueur plus technique.

C'est pour répondre aux deux postes que l'OM s'est également positionné autour d'un profil hybride : Denis Zakaria. Puissant mais aussi technique, le Suisse pourrait permettre à son coach d'adapter son double pivot en fonction de l'adversaire ou du contexte des matchs. Problème, le médian de la Juventus aurait tourné le dos aux Marseillais : il préfère le projet sportif du RC Lens. D'après le journal italien La Repubblica, les Sang et Or seraient en tête sur le dossier mais devraient se farcir la concurrence de West Ham.