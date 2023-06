Mercato – L'OM tiendrait déjà sa première recrue

À peine le coach Marcelino officialisé à la tête du club, l'OM serait déjà proche de tenir sa première recrue. Un grand milieu de terrain est attendu.

C'était dans l'air depuis quelques jours, on se dirige toujours plus vers une officialisation : Geoffrey Kondogbia va quitter l'Atlético de Madrid pour s'engager à l'OM une fois les derniers détails bouclés. À 30 ans, le milieu centrafricain devra apporter son expérience à un groupe en progression mais aussi son impact physique dans un secteur médian que le nouvel entraîneur Marcelino veut densifier et musclé. L'ancien monégasque profitera de son côté de ce retour en Ligue 1 pour relancer une carrière en légère décrépitude.

Kondogbia, première recrue de l'OM

Sous contrat jusqu'en été 2024 avec les Colchoneros, Geoffrey Kondogbia était à la recherche d'une porte de sortie à Madrid où il n'est jamais vraiment parvenu à s'imposer depuis son arrivée en 2020 en provenance de Valence. Formé au RC Lens et pleinement révélé à l'AS Monaco, l'international centrafricain aurait déjà donné son accord de principe au club phocéen dont il apprécie le nouveau projet sportif où il pense pouvoir pleinement s'intégrer.

Déjà frustré par son faible temps de jeu l'été dernier, celui qui était arrivé pour remplacer Thomas Partey partir à Arsenal n'a jamais pleinement convaincu au Wanda Metropolitano malgré des performances correctes. Une volonté de départ respectée par les Colchoneros qui seraient également proches d'un accord avec l'OM, seuls quelques détails restant à régler.

L'arrivée de Geoffrey Kondogbia se fera toutefois au détriment d'un autre joueur phare de l'équipe actuelle, les Phocéens devant encore vendre pour stabiliser leur assise financière. Au Vélodrome, c'est le nom de Matteo Guendouzi, forte valeur marchande et pas forcément adapté au système de jeu du nouveau coach, qui revient le plus souvent. Un remplacement poste pour poste certes mais pour un profil qui colle bien mieux avec les attentes de Marcelino. Un deal qui a déjà tout du bon coup?