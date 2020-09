Mercato – Vers un échange Gareth Bale-Dele Alli ?

Selon The Telegraph, les Spurs souhaiteraient se faire prêter l'attaquant du Real Madrid en échange de Dele Alli.

Et si Gareth Bale faisait son retour à ? Selon The Telegraph, le club londonien travaille activement à un retour du Gallois à Londres.

Et selon les informations du média anglais, Tottenham envisage de se faire prêter le joueur en prenant en charge 50% de son salaire. Et pour convaincre le d'accepter cette offre, Tottenham propose que Dele Alli fasse le chemin inverse, là aussi sous forme de prêt payant et à condition que le club madrilène assume la totalité des émoluments de l'international anglais.

Selon The Telegraph, cet « échange » est la seule solution pour permettre aux Spurs de recruter Gareth Bale car ils n'ont pas les moyens de s'aligner sur le salaire qu'il perçoit au Real Madrid.

Plus d'équipes

L'agent de Bale confirme un intérêt pour les Spurs

Et dans un entretien accordé à BBC Sport Wales, l'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, confirme que des tracattions sont en cours : "Des discussions sont en cours. C'est le club qu'il veut rejoindre. Gareth a toujours aimé les Spurs".