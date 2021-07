Mercato - Un échange entre Griezmann et Saul à l'étude ?

Le Barça et l'Atlético Madrid réfléchissent à la possibilité d'échanger deux de leurs joueurs majeurs cet été.

Selon Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone étudient un échange de joueurs qui serait la grosse "bombe" du marché actuel. Antoine Griezmann quitterait le FC Barcelone et retournerait au Metropolitano pour rejoindre les ordres de Cholo Simeone et Saúl Ñíguez deviendrait un nouveau joueur du FC Barcelone. Une opération vraiment complexe, mais qui permettrait d'alléger les problèmes financiers du Barça. Et faciliterait la prolongation de Messi.

Selon le journal catalan, le club blaugrana et l'Atletico Madrid envisageraient d'échanger Saul Niguez contre Antoine Griezmann. En outre, pour les deux entités, l'opération est intéressante au niveau comptable, en particulier au vu d'un potentiel amortissement à long terme.

Si elle se produit finalement, cette opération serait similaire à celle bouclée par le Barça l'été dernier en envoyant Arthur Melo à la Juventus pour 72 millions d'euros et en signant Miralem Pjanic pour 60, bien que le Bosniaque n'ait pas donné satisfaction et que le club barcelonais veuille s'en débarrasser le plus rapidement possible. En transférant le Brésilien et en incorporant Pjanic, le club blaugrana a obtenu un surplus de 57 millions. De plus, dans l'opération Saúl-Griezmann, le Barça se libérerait de l'un des plus gros salaires de son effectif.

Saul veut quitter l'Atletico Madrid

Ronald Koeman a passé des mois à insister sur la nécessité de signer un milieu de terrain physique. Depuis janvier, sa priorité était le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, dont la signature a été contrariée par l'émergence du PSG. Selon Goal, Saúl Ñíguez, a l'intention de quitter l'Atletico Madrid et l'a communiqué au club, qui ne mettra pas d'obstacles à son départ s'il le souhaite. Saul correspondrait au profil dont Koeman a besoin. Physique, fort, mais en même temps doté d'une bonne technique.

Saul est depuis longtemps intéressé par le Barça. En 2013, lorsque les Blaugrana ont transféré David Villa à l'Atletico Madrid pour 5 millions d'euros, le club catalan et les Colchoneros se sont mis d'accord pour que les culés aient un droit de préférence sur Saul avant toute offre qui viendrait à Madrid. Ce qui signifiait que les Blaugrana pouvaient s'aligner sur les autres futures d'autres clubs pour s'attacher ses services.

Dans le même temps, Antoine Griezmann retrouverait pour sa part un club avec lequel il a brillé pendant cinq saisons. D'autant que son adaptation en Catalogne n'a pas été facile.

Il n'a pas trouvé sa place avec Valverde ou Quique Setién lors d'une première saison qui s'est terminée par l'humiliante défaite 2-8 contre le Bayern Munich et, bien qu'il ait marqué des buts importants et amélioré ses performances cette saison avec Ronald Koeman, sa contribution n'a pas été celle attendue.

Si cette opération est bouclée, Griezmann retournerait dans les mains de celui qui l'a façonné : Diego Pablo Simeone. L'Argentin est l'entraîneur qui a su tirer le maximum de l'attaquant français lors de ses cinq saisons en rouge et blanc. Selon Goal, le retour d'Antoine Griezmann serait une excellente nouvelle pour Simeone, qui serait ravi de retrouver le Français, qui serait prêt à réduire son salaire pour revenir à l'Atletico Madrid.