Mercato : Un club londonien accélère pour Kessié

Franck Kessié n’a plus quelques mois de contrat du côté de l’AC Milan. Et la tendance est clairement à un départ pour l’international ivoirien. Les clubs souhaitant le faire signer seront libres de discuter avec ses représentants dans une semaine, comme le stipule le règlement de l’arrêt Bosman.

Kessié attendu en Angleterre

Kessié avait été annoncé un temps au Paris SG. Il y a bien eu des touches avec le club vice-champion de France, mais les Parisiens ne sont pas les mieux placés aujourd’hui pour l’enrôler. Et ce n’est pas le cas non plus du Barça, qui avait songé à lui pour renforcer son entrejeu. Si l’on se fie au site Calcio Mercato, ce sont les Spurs de Tottenham qui sont désormais en pole pour mettre la main sur l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame.

Du côté de San Siro, on n’a pas encore abandonné l’espoir de garder Kessie. Cela étant, et comme cela s’est vu lors des discussions avec Gianluigi Donnarumma, il n’y a aucune chance pour que les Rossonerri mettent en péril leur santé financière pour retenir leur sociétaire, aussi performant et aussi important soit-il.

Cette saison, l’Ivoirien a disputé 21 matches toutes compétitions confondues, dont 17 comme titulaire. Il compte aussi 5 buts et 1 passe décisive.