Mercato : Trop cher pour la Juve, Rabiot se serait mis d'accord avec le Barça !

Adrien Rabiot et le FC Barcelone, c'est une histoire qui prend forme. Les deux parties auraient déjà trouvé un accord pour l'arrivée du milieu de terrain français l'été prochain, selon les informations de Sky Sports. Un scénario que le Paris Saint-Germain n'espérait pas, mais qui semble inéluctable.

Après avoir officialisé le départ de son fils le mois dernier, Véronique Rabiot aurait entamé des négociations avec plusieurs écuries européennes. La mère du joueur, qui avait certifié ne pas effectuer cette démarche avant le 1er janvier, respecte le timing. Après avoir déjà formulé une offre à la fin de l'été dernier, le FC Barcelone serait donc en passe de récupérer Adrien Rabiot libre en juin prochain, quand le contrat du Français avec son club formateur sera arrivé à son terme.

Adrien Rabiot to Barcelona, here we go! Agreement reached for €10M/year salary, he’ll leave PSG as a free agent on next June. Done deal. 🔴🇫🇷 #transfers #Barcelona #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 janvier 2019