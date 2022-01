Mercato : Tottenham pense à Griezmann

Pressenti pour vivre une nouvelle idylle avec l’Atlético Madrid, mais il se peut qu’Antoine Griezmann soit amené à bouger de nouveau durant le mercato d’hiver. Le Mâconnais appartient au FC Barcelone et le club espagnol pourrait décider de le transférer définitivement au plus offrant. Et le plus offrant pourrait arriver d’Angleterre. Le site Fichajes, Tottenham réfléchit sérieusement à la possibilité de l’enrôler.

L’Atlético veut conserver Griezmann

Antonio Conte, le manager des Spurs, apprécie beaucoup le profil du champion du monde. Il aurait ainsi demandé à son board d’essayer de le faire signer, afin de renforcer son secteur offensif.

Le technicien italien ne sait pas combien de temps il pourra garder Harry Kane dans son effectif et avec la venue de « Grizou » il disposerait d’une excellente option de secours. Ce n’est pas la première fois que ce dernier est courtisé par un club de Premier League. Il y a de cela quelques années, il avait de sérieuses touches avec Manchester United.

Attirer le Français dans la capitale anglaise ne sera cependant pas une partie de plaisir. Certes, ce dernier n’est que prêté à l’Atlético, mais les Matelassiers sont prioritaires pour un recrutement vu qu’ils disposent d’une option d’achat s’élevant à 40M€. Et vu comment l’intéressé s’est réadapté à la formation de Diego Simeone, nul doute que les Madrilènes feront tout pour le conserver dans son effectif. Au moins jusqu’au terme de la saison en cours.