Mercato - Thomas Lemar dans les petits papiers du Bayern Munich ?

En manque de temps de jeu à l’Atlético Madrid, Lemar se cherche une porte de sortie, qui se trouverait en Bundesliga selon certaines indiscrétions.

A la sortie d’un exercice particulièrement réussi avec l’AS et à quelques jours de décrocher la Coupe du Monde 2018, Thomas Lemar avait franchi le pas pour connaître sa première expérience à l’étranger. Contre un chèque de 70 millions d’euros, l’ s’était offert les services du Guadeloupéen au pied gauche de velours.

Seulement, l’aventure madrilène est loin d’être un long fleuve tranquille pour Lemar. Ayant du mal à se fondre dans le système de Diego Simeone, l’international français n’arrive plus à se montrer décisif (0 but, 0 passe la saison dernière) et ronge son frein dans la capitale espagnole où ont débarqué Yannick Carrasco et Luis Suarez.

Face à ce flop, les Colchoneros tentent d’amortir le prix de transfert et cherche une porte de sortie à l’ancien Caennais. D’après les médias espagnols, Jorge Mendes a même été missionné pour réussir à caser Lemar quelque part avant la fin du mercato.

3 passes en 73 matches

Si les noms de Porto et ont été avancés, c’est vers la que semble se diriger Thomas Lemar. D’après Sport Bild, le serait intéressé par le profil du gaucher pour remplacer Ivan Perisic et aimerait refaire le coup de James Rodriguez et Philippe Coutinho avec un prêt avec option d’achat.

Une jolie porte de sortie pour se relancer à quelques mois de l’Euro, à moins que Lemar ne préfère rejoindre le , également sur les rangs d’après Sky Sport Italia et où la concurrence sera peut-être moins forte que chez les champions d’Europe.