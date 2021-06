Mercato - Sergio Ramos au PSG, les discussions s'intensifient

L'intérêt du PSG pour Sergio Ramos serait concret, et Leonardo travaillerait sur le dossier du défenseur espagnol.

Ce jeudi, Sergio Ramos sera officiellement libre et pourra signer avec le club de son choix pour la saison prochaine. Alors forcément, les discussions avec les prétendants de l'international espagnol vont s'intensifier dans les prochaines heures et dans les prochains jours. L'un des candidats déclarés pour accueillir Sergio Ramos la saison prochaine est le Paris Saint-Germain. Un club pouvant lui offrir ce qu'il désire, un bon salaire et de la compétitivité.

Goal révélait il y a quelques jours que des contacts ont déjà été noués entre les deux parties, même s’il n’y a pas encore eu d’offre transmise. C'est désormais au tour de L'Equipe de nous apprendre que les discussions entre le clan Ramos et le Paris Saint-Germain sont en bonne voie. Le futur-ex capitaine du Real Madrid aurait intensifié les discussions avec le club de la capitale, des discussions qui durent depuis une dizaine de jours.

Bien évidemment, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Leonardo travaillerait actuellement sur le dossier Sergio Ramos et comme avec le Real Madrid, c'est la durée du contrat qui bloquerait pour le moment. En effet, l'Espagnol souhaiterait signer un contrat de deux ans, comme c'était déjà le cas avec le club merengue, tandis que le Paris Saint-Germain préfèrerait lui proposer un an avec une deuxième année en option.

La durée de contrat, obstacle majeur ?

Outre la durée, Sergio Ramos souhaiterait un salaire proche de celui qu'il avait au Real Madrid, environ 13 millions d'euros par saison. La semaine passée, la radio espagnole COPE indiquait que le champion du monde 2010 avait confié à certains équipiers madrilènes sa volonté de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il n'y a donc pas de fumée sans feu. Si cette annonce semblait prématurée, elle prend de l'ampleur au fil des jours.

Le Paris Saint-Germain semble avoir un temps d'avance sur ses principaux concurrents pour le moment. Qui plus est, Sergio Ramos souhaite être en mesure de rejoindre une équipe compétitive sur la scène européenne ce qui réduit considérablement le champ des possibles. Néanmoins, le club de la capitale ne va pas devoir faire trop traîner les négociations car l'international espagnol trouvera preneur à coup sûr cet été.

En enrôlant Sergio Ramos, Paris frapperait assurément un très grand coup. Ça serait un autre message conséquent envoyé à la concurrence. Depuis l’entame du mercato, Paris se montre particulièrement actif. Il y a déjà eu le recrutement du Néerlandais Gigi Wijnaldum validé et ceux du Marocain Achraf Hakimi et de l'Italien Gianluigi Donnarumma devraient suivre rapidement d'après ce qui se dit dans la presse transalpine.