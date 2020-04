Disparition - Atteint du coronavirus, le médecin de Reims se suicide…

Stupeur et désolation du côté du Stade de Reims, où le médecin Bernard Gonzalez, atteint du coronavirus, s’est donné la mort.

Le quotidien régional Le Parisien a annoncé la mauvaise nouvelle ce dimanche. Bernard Gonzalez, médecin du , s’est ôté la vie à l’âge de 60 ans…

Atteint du coronavirus, M. Gonzalez se trouvait en quarantaine avec son épouse depuis plusieurs jours. Celui-ci a d’ailleurs laissé une lettre pour expliquer son geste, mais le contenu restera sans doute privé, en guise de respect des familles.

Charbonnier réagit sur les réseaux sociaux

Joint par L’Équipe, l’entraîneur rémois David Guion a accusé le coup : "Mon président vient de m'en informer. C'est très difficile d'en parler. On est sous le choc. Il aurait laissé une lettre expliquant son geste. Je n'en sais pas plus. Je ne peux pas me permettre d'en parler plus", a-t-il déclaré.

Gaëtan Charbonnier, ancien capitaine champenois, a également fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux. La rédaction de Goal présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Bernard Gonzalez, ainsi qu’au Stade de Reims.