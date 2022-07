Mercato : Scamacca devrait finalement rejoindre West Ham

Gianluca Scamacca s'apprête à quitter à nouveau la Serie A pour aller tenter sa chance à l'étranger.

Gianluca Scamacca a été l'un des noms les plus chauds sur le marché ces derniers mois. Le joyau de Sassuolo a d'abord été approché par pratiquement toutes les grandes équipes de Serie A, puis, surtout ces dernières semaines, son transfert au PSG a été évoqué comme quelque chose de pratiquement acquis.

West Ham plutôt que Paris

Scamacca ne s'installera pas à Paris, mais il va bien partir à l'étranger : en Premier League pour être précis.

En fait, son transfert à West Ham est pratiquement fait, un club qui, pour battre la forte concurrence, a offert quelque chose comme 36 millions d'euros, plus 6 millions de bonus et un pourcentage à garantir à Sassuolo en cas de vente future.

Une offre très importante, comme un joueur de haut niveau, pour un garçon qui, après une saison de seize buts en trente-six matchs de Serie A, se prépare à vivre une troisième aventure loin de l'Italie.

Scamacca a en effet déjà joué à l'étranger. La première fois, il l'a fait à un très jeune âge en rejoignant l'un des clubs les plus prestigieux du football néerlandais : le PSV.

C'était en 2015, il n'avait que 16 ans, et il a décidé de quitter l'académie des jeunes de la Roma pour poursuivre son développement à Eindhoven.

Ils ont écrit que j'ai quitté la Roma pour de l'argent", a-t-il déclaré à "SportWeek" en 2021. Je l'ai fait parce que je voulais m'éloigner de la ville de Rome, élargir mes horizons, apprendre une nouvelle langue et vivre de nouvelles expériences.

"Quand je suis arrivé au PSV, mes copains m'ont regardé bizarrement, ils étaient tous propres, j'avais déjà trois tatouages à 16 ans. Pour obtenir une glace ensemble, je devais leur demander dix jours avant."

Intégrant le secteur des jeunes du PSV, il ne fait jamais ses débuts en équipe première, mais lors de la saison 2015-2016, il est rattaché au Jong PSV, l'équipe réserve, avec laquelle il fait ses débuts professionnels à dix-sept ans lors d'un match d'Eerste Divisie et collectionne trois apparitions sans but en un an et demi.

S'imposer à l'étranger

Il retourne en Italie en 2017 pour se lier avec Sassuolo, et en août 2018, après une parenthèse en prêt à Cremonese en Serie B, il retourne aux Pays-Bas, pour rejoindre avec la même formule le PEC Zwolle.

Sa deuxième aventure aux Pays-Bas a duré quelques mois et a été ponctuée par un total de dix apparitions (sans but) entre l'Eredivisie et la Coupe des Pays-Bas. En janvier, il est retourné à Sassuolo, où il n'a pas trouvé d'espace avec De Zerbi.

Un nouvel adieu au championnat italien se profile donc, mais cette fois avec des perspectives différentes. Scamacca a en effet explosé entre-temps avec les maillots d'Ascoli et du Genoa, avant de confirmer à Sassuolo et de rejoindre l'équipe nationale italienne.

Il s'envole pour Londres non pas pour acquérir de l'expérience, mais pour être un élément important d'une équipe qui se présentera dans les starting-blocks de la saison prochaine avec de grandes ambitions.

Le temps et le terrain nous diront jusqu'où les "Hammers" iront. Beaucoup dépendra également des objectifs de Scamacca.