Mercato : Salah et le Barça, contact établi

Le FC Barcelone est en contact avec la star de Liverpool, Mohamed Salah. Selon le quotidien AS, le club catalan voit en l’Egyptien comme une alternative à sa principale cible estivale, Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Les Blaugrana auraient approché les agents de Salah et les retours ont été positifs d’après la même source. L'entraîneur du Barça, Xavi, est un grand fan de l'Egyptien et considère que sa polyvalence est idéale pour la structure offensive de sa formation.

Et alors que Liverpool a hésité à répondre aux exigences du nouveau contrat de Salah, le Barca serait prêt à miser gros pour séduire le vice-champion d’Afrique. Les dirigeants du club sont convaincus qu'à 29 ans, Salah a encore au moins quatre ans à jouer au plus haut niveau.

Klopp laisse planer le suspense

Pour rappel, le contrat actuel de Salah avec Liverpool court jusqu'en 2023. Son nom avait aussi circulé chez le rival madrilène dernièrement.

La semaine dernière, Jurgen Klopp, le manager des Reds, a été interrogé à propos de l’avenir de son buteur. Et le technicien allemand n’a pas spécialement confiant : « Mo (Salah) attend définitivement du club qu'il soit ambitieux, et c’est notre cas aussi. C'est la décision de Mo, elle lui appartient. Le club a fait ce qu'il pouvait faire. De ce côté-là, c'est bon. Il ne s'est rien passé de plus, que ce soit la signature de Mo ou son refus, nous devons juste attendre. Tout va bien. Pas de précipitation. »