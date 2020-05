Mercato - Saint-Etienne : trois clubs à l'affût pour Bilal Benkhedim

Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2022, le milieu offensif Bilal Benkhedim (19 ans) est très courtisé. Nice, Valence et l'AC Milan sont sur les rangs.

Cela pourrait être l'un des feuilletons de l'été du côté de Saint-Etienne. Malgré un contrat jusqu'en 2022, le milieu offensif Bilal Benkhedim (19 ans) ne manque pas de sollicitations. Selon les informations de Goal, trois clubs auraient pris des renseignements à son sujet : l'OGC Nice, le club espagnol de Valence et l' .

Au Gym, son profil plaît depuis un certain temps. Et même si aucune offre n'a été formulée pour l'instant, les Aiglons pourraient se montrer intéressés par un transfert. Il en va de même pour Valence et l'AC Milan, très friands des jeunes joueurs français ces derniers années.

Arrivé en 2018 dans le Forez en provenance de l'Olympique d'Alès, Benkhedim a rapidement séduit les observateurs dans les rangs de Saint-Etienne. L'an passé, il a été l'un des grands artisans de la victoire en Coupe Gambardella, marquant un but en finale contre Toulouse au Stade de France (2-0).

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Saint-Etienne "dans l'attente et attentif"

L'ASSE l'a donc prolongé d'un an quelques mois plus tard. Et depuis son arrivée, Claude Puel, séduit par ses qualités de dribbles et de percussion, lui a fait confiance en l'alignant à six reprises toutes compétitions confondues cette saison.

Bilal Benkhedim, international français U18 (7 sélections), a signé son premier but en pro en , à Nîmes (1-2) au mois de décembre.

À Saint-Etienne, on ne cache pas qu'il est l'un des grands espoirs du club. En revanche, aucune discussion n'a été amorcée pour un nouveau bail à l'heure actuelle. Les Verts se disent "dans l'attente et attentif" sur ce dossier, mais d'autres clubs pourraient bien accélérer prochainement...