Mercato - Real : Modric ira bien jusqu’au bout de son contrat, en 2021

Selon les informations d’AS, Luka Modric a décidé d’aller au bout de son contrat avec le Real, soit jusqu’en 2021.

La pandémie de coronavirus a-t-elle permis à Luka Modric (34 ans) de changer d’avis ? On pourrait le croire. Depuis l’été dernier, le Croate a constamment été annoncé sur le départ en 2020 mais, selon les informations d’AS, il n’en sera rien.

D’après nos confrères espagnols, Modric a tout simplement décidé d’aller au bout de son contrat avec la Maison Blanche ! Celui-ci doit finir en 2021, il ne sera donc pas question d’un départ pour l’ancien joueur de lors du prochain mercato estival.

Pour le plus grand plaisir de Zidane

Toujours selon AS, la direction madrilène a d’ores et déjà été prévenue par l’entourage du joueur. Mais cela ne change rien dans l’esprit de l’état-major : Modric ne sera pas prolongé, et s’il ne part pas en 2020, il partira en 2020.

En attendant, nul doute que cette nouvelle risque de faire plaisir à Zinédine Zidane. Certes, le technicien français a davantage fait joué Toni Kroos et Ernesto Valverde cette saison, mais Modric possède des qualités qu’on ne retrouve pas chez les deux autres. ZZ a toujours milité pour un groupe élargi, et il ne pourra qu’être heureux de voir le Croate figurer dans le sien lors du prochain exercice.