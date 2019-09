À 34 ans, Cristiano Ronaldo est le deuxième joueur le plus rapide de la Serie A

Une étude faite par une entreprise recueillant les statistiques dans le sport révèle que CR7 est le deuxième joueur le plus rapide de la Serie A.

À 34 ans, le corps d'un athlète, et plus généralement celui d'un humain, n'est plus ce qu'il était. Dans tous les domaines, il est censé être moins performant qu’avant. C’est une règle non écrite à laquelle Cristiano Ronaldo fait cependant exception. L'âge biologique de la star lusitanienne serait nettement inférieur à ce qu’indique sa carte d’identité.

Le Portugais a réalisé de très bons débuts cette saison, avec des prestations convaincantes face à et . Lors du rendez-vous contre les Partenopei, il a aussi marqué, contribuant au succès précieux glané par les Bianconeri (4-3).

Aucun autre attaquant n'arrive à tenir la comparaison

D’autre part, et d’après ce qu’a rapporté "La Gazzetta dello Sport" ce samedi et qui s’est référé aux données de Lega recueillies par Netco-Stats, Ronaldo a atteint une vitesse de course de 34,62 km / h lors de ces deux premières levées du championnat, se révélant être l’attaquant le plus rapide de la compétition devant Edin Dzeko (33.04) et Ciro Immobile (32.40).

Et tous postes confondus, le Napolitain Kostas Manolas est le seul à le devancer avec une marque à 35,41 km/h, tandis que Simone Zaza occupe la troisième place du podium (34,56).

Cette étude, même si on peut émettre des doutes sur son aspect représentatif, est une preuve supplémentaire du sérieux, du professionnalisme et de l’attention presque maniaque portée par Ronaldo aux efforts effectués au quotidien, que ça soit à l’entrainement ou durant les matches. Cela confirme aussi que pour lui l’âge n’a quasiment pas d’importance et qu’il est possible de repousser les lois de la nature si tous les sacrifices sont consentis en ce sens.