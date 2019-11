Mercato - Real Madrid, une énorme offre pour Sterling ?

Les Merengue prépareraient une énorme offre pour l'attaquant de Manchester City qui prévoirait de mettre Gareth Bale dans la balance.

L'histoire d'amour entre Gareth Bale et le bat de nouveau de l'aile. En instance de départ du Real Madrid l'été dernier, l'international gallois est finalement resté chez les Merengue alors qu'il était tout proche de rejoindre la . Après un été compliqué, la saison de Gareth Bale avec le Real Madrid avait bien débuté, mais le renouveau entre le club madrilène et le Gallois n'a pas duré puisque la situation est redevenue intenable.

Selon la presse espagnole, Gareth Bale désirerait quitter le Real Madrid, dès le mois de janvier, ou en tout cas en juin prochain. Si l'agent du Gallois a indiqué que ce dernier est "heureux" au Real Madrid, les rumeurs ne cessent d'enfler et les dernières annoncent que l'ancien ailier de aurait pris sa décision définitive et souhaiterait donc quitter le Real Madrid, ne se sentant plus en odeur de sainteté.

Bale + 70 millions d'euros ?

Une situation que le Real Madrid pourrait tenter de tirer à son avantage. Selon les informations de Sky Sports, le Real Madrid préparerait une très grosse offre pour Raheem Sterling. Grandiose depuis le début de saison avec les Citizens mais aussi avec la sélection anglaise, l'attaquant des Three Lions aurait convaincu, grâce à ses très bonnes performances, les Merengue de formuler une offre de 70 millions d'euros avec Gareth Bale dans la balance.

Un moyen de renforcer son attaque, mais aussi de se délester du salaire et de la présence de Gareth Bale. L’été dernier, les représentants de Sterling auraient déjà rencontré le directeur général du Real Madrid, José Angel Sanchez, mais la tentative des Espagnols de recruter l’international anglais était restée infructueuse. Florentino Perez, président du Real, souhaiterait agir rapidement pour éviter que le prix de Raheem Sterling, déjà évalué à plus de 150 millions d’euros, continue de gonfler.

Si du côté du Real Madrid, la venue de Raheem Sterling serait un excellent coup, pas sûr que Pep Guardiola laisse filer aussi facilement son attaquant anglais qui est devenu un des hommes forts de son onze de départ. D'autant plus que le profil de Gareth Bale ne ravirait pas l'ancien entraîneur du . Le Real Madrid va devoir sortir le chéquier et être prêt à formuler une offre colossale pour espérer faire venir Raheem Sterling.