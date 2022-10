Mercato - Real Madrid : la révélation de Florentino Pérez sur Erling Haaland

Le président du Real Madrid aime jouer avec les médias et a une nouvelle fois fait une déclaration qui va faire beaucoup de bruit.

Florentino Pérez montre les muscles. Depuis lundi soir et le sacre d'un nouveau joueur du Real Madrid au Ballon d'Or, en la personne de Karim Benzema, le président du Real Madrid est aux anges. Après tout, il n'a aucune raison de ne pas l'être. Tout va bien dans le meilleur des mondes au Real Madrid qui est leader de Liga et premier de son groupe en Ligue des champions.

Pérez jubile

Qui plus est, de nombreuses individualités brillent au Real Madrid, comme Tchouaméni, recruté cet été, ou bien les deux pépites brésiliennes, Vinicius Junior et Rodrygo, qui progressent année après année. Pourtant, l'été dernier, Florentino Pérez a manqué ses deux cibles prioritaires, Kylian Mbappé resté au PSG et Erling Haaland transféré à Manchester City.

Le phénomène norvégien a rejoint Manchester City cet été pour un montant de 63 millions d'euros après que sa clause libératoire du Borussia Dortmund ait été activée. Il a depuis été lié à un transfert en Liga en raison d'une clause exclusive détenue par Madrid. Interrogé sur la clause libératoire de Haaland, Florentino Pérez, habile en communication, a répondu : "Je n'en ai aucune idée. Nous avons déjà les meilleurs joueurs".

Haaland éclabousse le monde de son talent

Une manière pour le président du Real Madrid de démentir sans démentir totalement l'existence de cette clause qui fait énormément parler depuis quelques semaines et d'ajouter une petite pique envers Erling Haaland qui n'a pas rejoint le Real Madrid l'été dernier, en indiquant qu'il a déjà tout ce qu'il faut dans son effectif.

Pas sûr toutefois que Florentino Pérez cracherait sur la signature d'Erling Haaland au Real Madrid. Avec déjà 15 buts en Premier League pour Manchester City après seulement 10 sorties sous ses nouvelles couleurs, le joueur de 22 ans s'est imposé comme le genre de joueur de type galactique que Madrid pourrait rechercher un jour.

L'attaquant est devenu le premier joueur à réaliser trois triplés consécutifs à domicile en Premier League, en marquant successivement contre Crystal Palace, Nottingham Forest et Man United. Étant donné que Madrid possède déjà Karim Benzema, il est difficile de contredire l'affirmation de Perez. Il ne fait aucun doute que Haaland cherchera également à remporter le Ballon d'Or un jour. Il sera de retour en action contre Brighton le week-end prochain.