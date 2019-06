Neymar, Pogba, Bale et l'ascension des 'Invendables'

Les salaires et les prix des transferts pour un groupe de joueurs d'élite ne cessent d'augmenter, ce qui complique considérablement leurs ventes.

Les salaires et les prix de transfert pour les meilleurs joueurs ne cessent d'augmenter. Dans le cas de certains joueurs, cela signifie que leurs options sont sévèrement limitées en ce qui concerne leur prochaine destination. Dans d'autres cas, les clubs ne peuvent tout simplement pas trouver un autre club pour payer le prix demandé dans le transfert et les salaires des joueurs dont ils ne veulent plus.

Il existe des joueurs mécontents dans les grands clubs qui pourraient bien vouloir passer à autre chose avant la fin de la période du mercato cet été. Neymar est l'exemple le plus évident dans cette catégorie. Ce n'est un secret pour personne que le mariage précaire entre le numéro dix brésilien et le pourrait bien prendre fin. Cependant, il pourrait encore y avoir une impasse.



Alors que le PSG souhaiterait probablement un retour sur investissement - environ 222 millions d’euros - il n'existe pas beaucoup de clubs désireux ou capables de fournir ce prix. Le FC Barcelone serait une équipe intéressée mais aurait besoin de faire de la place dans son budget pour payer le transfert et assumer le salaire du Brésilien. En outre, ils ont d'autres priorités de transfert sur lesquelles travailler, Antoine Griezmann étant désormais considéré comme la priorité.

Neymar gagne environ 700 000 € par semaine au Parc des Princes, ce qui signifie que seulement quelques très rares clubs peuvent répondre à ses attentes en matière de salaire. Avec son salaire actuel et la situation dans les meilleures équipes, il n’a tout simplement pas d’autre endroit où aller. Si le PSG veut 222 millions d’euros et que Neymar souhaite le même salaire qu’à Paris, cela signifie une dépense d’environ 400 millions d’euros sur un contrat de quatre ans seulement.



La puissance de l'offre du PSG avait le double avantage de convaincre Neymar de quitter Barcelone pour une institution inférieure et de se prémunir contre les offres rivales venues d’ailleurs, si Neymar décidait de faire ses valises. Une fois qu'il a récupéré de sa blessure, la seule option qui lui reste à sa disposition est d'attendre une année supplémentaire lorsque sa valeur de transfert diminuera proportionnellement au temps qu'il lui restera à son contrat et à réessayer l'été prochain.

Paul Pogba, quant à lui, semblerait pressé de quitter . Son voyage promotionnel de fin de saison au est devenu un cauchemar pour son club lorsque le vainqueur de la Coupe du Monde avec l'équipe de a fait savoir qu'il rechercherait idéalement un nouveau défi pour la saison prochaine.

Ce ne sera pas simple. La durée du contrat de Pogba - trois ans supplémentaires si le club choisit d'activer son option pour un an supplémentaire - signifie que la valeur de tout transfert dépasserait la somme de 100 millions d’euros payée à la il y a trois ans. Le pourrait probablement se le permettre, même en tenant compte que cela serait le nouveau record pour un transfert, mais il n’est en aucun cas garanti qu’ils participeront à la course pour le milieu de terrain de 26 ans.

Si le Real Madrid ou la Juventus ne sont pas convaincus, sa seule option serait probablement de rester au même endroit. En revanche, Manchester United est coincé dans une impasse avec Alexis Sanchez. La signature la plus préjudiciable du règne de José Mourinho, le salaire approximatif de 600 000 livres sterling par mois pour Alexis Sanchez, a totalement dérégulé la grille des salaires dans le club et a rendu beaucoup plus difficile d'offrir des nouveaux contrats aux jeunes talents, comme Marcus Rashford, à des prix raisonnables.

Alors que Manchester United voudrait que Marcus Rashford s’engage à prolonger la durée de son mandat, il peut à juste titre faire remarquer sa propre production par rapport à Alexis Sanchez depuis un an et demi qu’ils ont été en concurrence. C’est l’une des raisons pour lesquelles Manchester United accepterait avec plaisir toute forme d’accord pour l'international chilien.

Le problème vient avec une question très simple : qui est en mesure d'égaler ce salaire? Alexis Sanchez a bien le droit de travailler. Les termes de son contrat ne devraient pas se matérialiser. Et Manchester United ? Eh bien, ils seraient coincés avec les restes d'un autre transfert du duo Mourinho-Ed Woodward.



C’est une situation similaire à celle d’ avec Mesut Özil. Tout indique que Mesut Özil est heureux de rester dans le nord de Londres - et pourquoi ne le serait-il pas pour 350 000 £ par semaine ? Arsenal, cependant, a besoin de place dans son budget sur le plan du salaire et - idéalement - de plus d'argent pour améliorer l'équipe sur le marché des transferts. Mais il ne sera pas facile d'obtenir une belle somme dans un transfert impliquant Özil.

Unai Emery a montré la saison dernière qu'il n'était pas un fan d'Özil et qu'il s'en passerait volontiers. L'obstacle principal - mis à part sa propre forme incohérente - est le salaire énorme que gagne Özil. Arsenal est coincé avec un joueur qu’ils préféreraient ne pas avoir.

Ce dilemme semblera familier au Real Madrid. Ils ont payé une somme record pour la signature de Gareth Bale, mais le Gallois a fait son temps à Santiago Bernabeu. Le nouveau contrat qu’il a signé en octobre 2016 pèse lourdement, avec une valeur de transfert encore élevée et un salaire - comme celui d’Özil - gargantuesque.

Le Real Madrid aimerait beaucoup le remplacer et - malgré ses problèmes de blessures - se sentirait en droit de récupérer une bonne partie des 100 millions d'euros de transfert versés à il y a six ans. C'est plus facile à dire qu'à faire.

C’est une conséquence de l'accumulation du nombre de joueurs de talent qui a eu lieu dans un certain nombre de grands clubs ces dernières années. L'augmentation des talents et des finances grâce aux accords commerciaux et télévisés ainsi que les réformes de compétitions telles que la ont donné naissance à une sorte de Super League fantôme, qui est déjà en jeu.

Les meilleurs talents sont rares, leur signature coûte cher et un prix cher à payer. Et personne de l'extérieur de ce groupe n'a l'espoir d'obtenir un tel talent. Pour les clubs, cela signifie plus de difficultés pour les faire partir et pour les joueurs, cela signifie un manque d'options.

Ce sont le Real Madrid et Manchester United qui ont généré des salaires et des prix aussi élevés pour ce petit groupe de joueurs sans cesse à la hausse.

Et si quelque chose ne va pas, ils sont coincés avec un joueur malheureux sur les bras.