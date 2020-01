Mercato - Real : James suivi par Ancelotti et Everton

D’après les informations de OK Diario, l’ancien coach du Real aurait fait du Colombien sa priorité pour l’été prochain.

Il ne s’agit d’un secret pour personne : Carlo Ancelotti adore James Rodriguez (28 ans). Malheureusement pour le technicien italien, les deux hommes n’ont pas eu l’occasion de se croiser souvent lors de leur carrière : trois petits mois en 2017, lorsque le Colombien a été prêté au par le Real Madrid avant que la formation allemande ne décide de licencier le «Mister».

Pas de quoi décourager Ancelotti, qui a d’ailleurs tout fait pour attirer l’ancien Monégasque à l’été dernier. Mais les deux clubs n’ont pas réussi à trouver d’arrangement, et l’ancien coach du PSG a finalement pris la porte… avant de rebondir à .

Porte fermée pour cet hiver

De quoi relancer son intérêt pour cet hiver ? Oui, mais la Maison Blanche n’est pas vendeuse. Encore engagée dans toutes les compétitions, l’équipe de Zinédine Zidane aura besoin d’un banc fourni, et James saura prouver son utilité aux yeux de Zidane. Ancelotti devra donc passer son tour.

Mais ce sera pour mieux attaquer l’été prochain. D’après les infirmations d’OK Diario, Ancelotti aurait acté le fait qu’il ne verrait pas James rejoindre la cet hiver. Du coup, le technicien italien aurait fait du milieu offensif colombien sa priorité pour l’été prochain. D’autant plus qu’au mois de juin, l’ancien Monégasque n’aura plus qu’un an de contrat avec Madrid : bonne affaire en perspective…