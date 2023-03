Mercato – Raphaël Varane de retour à Lens ? Le joueur donne sa réponse

Formé au RC Lens, Raphaël Varane va-t-il y terminer sa carrière ? Le joueur a livré un précieux indice à ce sujet.

Raphaël Varane a mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022 et la finale perdue aux tirs au but contre l'Argentine.

Varane et les Bleus : une pause qui fait du bien

Un choix qui a surpris puisque le défenseur n'est âgé que de 29 ans. Raphaël Varane avait expliqué au micro de Canal+ avait fait part de sa grande fatigue et de sa grande lassitude au point que « le joueur était en train de bouffer l'homme. »

Dans les colonnes de GQ, Raphael Varane est revenu sur sa décision, qu'il ne regrette pas. Il n'a ainsi pas participé au match de l'équipe de France, vendredi soir, contre les Pays-Bas : « Beaucoup de joueurs m'ont dit « Oh la chance que tu as d'avoir une coupure pendant la saison. » Cette trêve tombe à pic car c'est une saison terrible sur le plan physique et mental. On n'a pas stoppé depuis début juillet et on tire vraiment sur la corde. Psychologiquement cette pause fait beaucoup de bien et va me permettre de me régénérer un peu. »

Varane ne ferme pas la porte à un retour à Lens

Au cours de son interview à GQ, Raphaël Varane a évoqué son avenir. « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C'est sûr que je ne ferai pas d'autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n'y revient pas en général. Le plus probable aujourd'hui c'est que je finisse Manchester ou Lens. »

Raphaël Varane a été formé à Lens club pour lequel il a joué lors de sa première saison chez les professionnels (2010-2011) avant de rejoindre le Real Madrid. Joueur de Manchester United depuis 2021, Varane est sous contrat avec le club anglais jusqu'en juin 2025.