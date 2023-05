MERCATO – Quels sont les clubs qui courtisent Marco Verratti ?

Lassé par les déboires du PSG, sur et en dehors du terrain, Marco Verratti pourrait quitter le PSG cet été et plusieurs clubs le pistent.

Marco Verrati va-t-il quitter le PSG l'été prochain ? Selon nos confrères de L'Equipe, le milieu de terrain italien, est lassé par le climat agité qui règne actuellement autour du PSG avec en point d'orgue les insultes à son égard de la part du CUP.

Lassé, Verratti songe à un départ

Présent au club depuis 2012, Marco Verratti est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026. S'il touche un salaire brut mensuel d'1,2 millions d'euros son dernier contrat implique qu'il dispute un certains nombres de matches pour qu'il puisse en toucher le montant maximum.

Selon L'Equipe, Marco Verratti ne cache pas en privé hésiter sur la suite à donner à sa carrière. Il n'exclut pas de quitter le PSG. De plus, toujours selon L'Equipe, si Marco Verratti demandait à partir il ne serait pas retenu par les dirigeants du club. Mais quels clubs pourraient l'accueillir ?

La Saudi Pro League et la MLS intéressées par Verratti

Comme le révèle L'Equipe dans ses colonnes, il y a tout d'abord deux destinations exotiques. La première est l'Arabie saoudite qui a lancé une offensive pour attirer en Saudi Pro League les stars du foot. Si Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr, Marco Verratti serait peu enclin à rejoindre ce championnat. Et pour le moment, il n'a reçu aucune offre concrète.

La seconde piste vers une destination exotique est l'Inter Miami. Le club de MLS compte parmi ses propriétaires David Beckham, ancien coéquipier de Marco Verratti au PSG. David Beckham, qui rêve de Lionel Messi, a déjà fait venir un ancien parisien dans son club : Blaise Matuidi. Mais comme pour la Saudi Pro League, Marco Verratti n'est pas très attiré par la MLS.

Découvrir enfin la Serie A ou retrouver Carlo Ancelotti ?

S'il devait quitter le PSG, le vainqueur de l'Euro 2021 avec la Squadra Azzurra voudrait rester en Europe. En Serie A, deux clubs sont intéressés (la Juventus et l'Inter Milan) mais ils ne peuvent pas s'aligner sur le salaire qu'il touche au PSG. Le joueur devrait consentir à une baisse significative de ses émoluments pour effectuer son retour en Italie et découvrir enfin la Serie A, puisqu'il n'a joué qu'en Serie B et en Serie C avec Pescara (de 2008 à 2012).

D'après le journal L'Equipe, il existe une dernière piste, et non des moindres : le Real Madrid. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du madrilène, a toujours été en contact avec Marco Verratti depuis qu'il a quitté le PSG en 2013.

Mais l'effectif du Real Madrid regorge de milieux de terrain et l'avenir de Carlo Ancelotti est très incertain puisque le coach est ardemment courtisé par l'équipe du Brésil, toujours à la recherche d'un sélectionneur depuis la fin du Mondial 2022 et le départ de Tite.

