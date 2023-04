L'ultimatum du Brésil à Carlo Ancelotti pour le poste de sélectionneur

Carlo Ancelotti deviendra-t-il le prochain sélectionneur du Brésil ? La Fédération brésilienne de football vient de lui adresser un ultimatum.

Après l'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde 2022 par la Croatie (1-1 a.p., 2-4 aux t.a.b.), Tite, son sélectionneur, a quitté ses fonctions.

Menezes assure l'intérim en attendant un nouveau sélectionneur

En attendant de lui trouver un remplaçant, la Fédération brésilienne de football (CBF) a nommé un sélectionneur intérimaire : Ramon Menezes.

Pour sa première à la tête de la Seleção, Ramon Menezes n'a pu empêcher la défaite du Brésil (1-2) contre le Maroc, à Tanger, lors d'un match amical disputé le 25 mars 2023.

Après cette défaite, de nombreux supporters brésiliens ont réclamé que Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, soit nommé sélectionneur du Brésil.

Dans un premier temps, Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF, avait affirmé qu'il n'y avait aucun contact avec Carlo Ancelotti : « Nous n'allons pas brusquer les choses puisque Carlo Ancelotti est actuellement sous contrat (jusqu'en 2024, n.d.l.r.). Nous n'avons pas l'intention de faire la moindre offre tant qu'il est sous contrat. Ce serait un manque de respect pour son club et son président (Florentino Pérez, n.d.l.r.). »

Ancelotti a jusqu'au 25 mai pour faire son choix

Mais le coach du Real Madrid avait confirmé le 1er avril 2023 avoir été approché par la CBF : « La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante. Mais il faut respecter le contrat en cours, un contrat que je souhaite honorer jusqu'au bout. »

Sans doute lassé de devoir attendre, Ednaldo Rodrigues a finalement adressé un ultimatum à Carlo Ancelotti le 25 avril. Rodrigues a ainsi déclaré : « Avant de penser au plan B, je veux épuiser toutes les possibilités du plan A », demandant à l'entraîneur italien de se prononcer officiellement sur son choix au plus tard au 25 mai.

Le Brésil doit en effet jouer deux matches amicaux au mois de juin contre des adversaires qui restent à déterminer.

En cas de refus de Carlo Ancelotti, la CBF a d'autres options : Fernando Diniz, l'entraîneur de Fluminense et qui est surnommé le « Guardiola brésilien » ainsi que deux Portugais : Abel Ferreira (Palmeiras) et Jorge Jesus (Fenerbahçe).