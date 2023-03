Mercato : quand la Lazio a recalé Cristiano Ronaldo

Selon l'agent Alessandro Moggi, la Lazio aurait pu s'attacher les services de l'international portugais.

Dans le football, tout est souvent une question de timing. De nombreux clubs ont vu passer des pépites leur passer sous le nez, parfois pour une question de semaines, voir même de minutes, ayant vu un transfert échouer et changer toute la carrière d'un joueur ainsi que l'histoire d'un club. Au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo a été approché par de nombreux clubs.

"Il voulait le 'vrai Ronaldo'"

Le Portugais, dont l'histoire est assez connue, aurait pu signer à Arsenal avant de rejoindre Manchester United et aurait surement connu une toute autre carrière en effectuant ce choix. Les Gunners ne sont pas les seuls à avoir vu Cristiano Ronaldo leur passer sous le nez. La Lazio a été approchée par l'agent de l'attaquant, Jorge Mendes, qui lui a donné l'opportunité de l'acquérir, mais le président de l'époque a décidé de ne pas poursuivre la star portugaise, déclarant à la place qu'ils auraient choisi l'icône brésilienne Ronaldo s'il était à vendre.

Alessandro Moggi est revenu sur cet épisode et a déclaré à Calciomercato : "Jorge Mendes était un bon ami de [l'ex-directeur sportif Gianmarco] Calleri, nous avons proposé Cristiano à [l'ancien président Sergio] Cragnotti, mais il a répondu qu'il ne le voulait pas, qu'il aurait voulu le 'vrai' Ronaldo, donc il n'y a même pas eu de négociation."

Déjà huit buts pour CR7 à Al-Nassr

Bien que la Lazio ait remporté la Serie A et la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe pendant le mandat de Cragnotti, il a peut-être fini par regretter d'avoir refusé de signer l'attaquant désormais iconique. Avant de rejoindre Al-Nassr, Ronaldo a remporté cinq Ballons d'Or, cinq Ligues des champions et des titres nationaux avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

La Lazio, quant à elle, n'a pas remporté le titre de Serie A depuis 2002. Le joueur de 38 ans sera de nouveau en action cette semaine avec le club saoudien d'Al-Nassr, qui affronte Al-Batin. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, l'international portugais a d'ores et déjà marqué huit buts en championnat et semble en course pour terminer meilleur buteur du championnat.