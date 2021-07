Mercato - PSG : Une offensive pour Théo Hernandez ?

Après avoir officialisé l'arrivée de Donnarumma, le PSG regarderait de nouveau du côté de l'AC Milan pour se renforcer.

Le Paris Saint-Germain est insatiable sur le marché des transferts. Quand il n'y en a plus et bien il y en a encore. Demi-finaliste de la dernière Ligue des champions et vice-champion de France, le club de la capitale a décidé de renouveler son effectif et de se donner les moyens d'atteindre ses ambitions. En effet, le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà enregistré les arrivées de quatre recrues et non des moindres.

Ce mercredi, le PSG a officialisé la signature de Gianluigi Donnarumma, arrivé libre, qui imite Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, eux aussi arrivés libres cet été. Achraf Hakimi est lui aussi venu garnir les rangs du club de la capitale contre la somme de 70 millions d'euros, bonus compris. Le PSG s'est donc déjà bien renforcé et notamment au poste d'arrière droit, son point faible l'an dernier, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

La défense du club de la capitale a fortement été critiqué après l'élimination contre Manchester City en Ligue des champions et ce n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Après l'arrivée d'un arrière droit et d'un défenseur central, le PSG vise désormais un arrière gauche. Et l'heureux élu n'est autre que Théo Hernandez. Selon les informations de Tuttosport, le Paris Saint-Germain a même effectué une première offensive dans ce dossier.

L'offre du PSG immédiatement refusée

L'article continue ci-dessous

Les dirigeants du club de la capitale auraient en effet formulé une offre de 40 millions d'euros pour recruter le latéral gauche de 23 ans. Mais, comme pour Achraf Hakimi avec l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain va devoir s'armer de patience et négocier pour parvenir à ses fins. En effet, l'ancien latéral du Real Madrid reste sur une très belle saison avec les Rossoneri et Stefano Pioli ne compte pas le perdre cet été.

Toujours selon le média italien, l'AC Milan a donc repoussé la première offre du PSG. Deux raisons expliquent le refus du club lombard. Tout d'abord car il est devenu un joueur clé du dispositif de Stefano Pioli et ensuite car l'offre du PSG est jugée "insuffisante" par l'AC Milan. Le club lombard, qui va retrouver la Ligue des champions, a déjà perdu Gianluigi Donnarumma et Hakan Calhanoglu en fin de contrat, et ne compte pas se faire piller tous ses meilleurs éléments.

Selon Tuttosport, le Paris Saint-Germain serait réticent à l'idée d'augmenter son offre pour Théo Hernandez, après avoir dépensé déjà 70 millions d'euros, bonus compris, pour un latéral cet été. Qui plus est, le club de la capitale est moins dépourvu côté gauche qu'à droite, puisque Juan Bernat sera de retour cette saison. Toutefois, le PSG devra remplacer Layvin Kurzawa si ce dernier rejoint Galatasaray, mais à moins de sortir le chéquier, son successeur ne sera pas Théo Hernandez.