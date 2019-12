Mercato - PSG : Un échange Can et De Sciglio contre Paredes ?

Leonardo tenterait de négocier l'arrivée des deux joueurs de la Juventus à Paris pour cet hiver en échange de Leandro Paredes.

Leonardo souhaiterait faire venir deux joueurs de la Juve à Paris dès cet hiver selon les informations du Corriere dello Sport. En effet, le directeur sportif parisien négocierait l'arrivée d'Emre Can et de Mattia de Sciglio en échange de Leandro Paredes, qui ne passerait ainsi qu'un an chez les champions de .

Un échange qui permettrait à la fois de récupérer l'international allemand au milieu de terrain - lequel est peu utilisé par Maurizio Sarri et ne figure pas sur la liste des Bianconeri en - tout en renforçant le poste de latéral droit, où Thomas Meunier a évolué la majeure partie de la saison jusqu'à présent.

Si ce mercato d'hiver s'annonce plus calme que l'été dernier dans la capitale française, il pourrait donc tout de même offrir l'opportunité aux Franciliens d'enregistrer quelques renforts en vue notamment de la Ligue des champions.

En attendant de savoir s'ils seront rejoints par de nouveaux éléments, les hommes de Thomas Tuchel reprendront l'entraînement le 2 janvier prochain avant de défier Linas-Montlhéry en le 5 pour leur premier match de l'année.