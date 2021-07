Mercato - PSG : Théo Hernandez, Milan résiste

Après avoir repoussé une offre du PSG estimée à 40 M€ pour Théo Hernandez, Milan cherche désormais à "blinder" son latéral gauche.

Après "Gigio" Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ou encore Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin son infernal mercato. Le poste de latéral droit, très défaillant l’an dernier, a été pourvu, mais il reste à en faire de même pour le côté gauche.

Kurzawa poussé vers la sortie

Juan Bernat - absent la saison passée pour cause de rupture du ligament croisé - a certes repris l’entraînement collectif, mais Layvin Kurzawa se retrouve poussé vers la sortie. Alors que Leonardo tente de le placer du côté de Galatasaray, le directeur sportif a également activé ses réseaux en Italie pour le remplacer.

Avec une cible de choix : Théo Hernandez, 23 ans, auteur de 7 buts et 6 passes décisives en Serie A avec Milan la saison passée, et surtout reconnus comme l’un des meilleurs joueurs actuels à son poste. Son absence à l’Euro avec les Bleus avait d’ailleurs surpris certains observateurs, et Paris a donc dû y mettre le prix pour approcher les Rossoneri.

40 millions d’euros refusés !

40 millions d’euros, selon Tuttosport. Offre refusée par l’état-major milanais, qui a d’autres plans, complète La Gazzetta dello Sport. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, le dauphin de l’Inter Milan souhaite prolonger le latéral gauche ! L’objectif, vous l’aurez compris, est ainsi d’augmenter son salaire pour éviter qu’il cède au chant des sirènes parisiennes.

Actuellement, Hernandez touche environ un million et demi par an. Un salaire pas vraiment en adéquation avec son statut, mais nos confrères italiens annoncent que les dirigeants souhaitent l’aligner sur les cadres de l’effectif. Une juste récompense. Suffisante pour passer au Marseillais de naissance l’envie de rejoindre les Avengers parisiens ? Du côté de Milan, la confiance règne.