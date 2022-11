Mercato : PSG, Real Madrid, FC Barcelone...le clan Endrick sort du silence

Le père de l'attaquant de Palmeiras, Endrick, s'est exprimé sur les rumeurs concernant l'avenir de son fils, qui est très courtisé en Europe.

Souvent appelé le nouveau Vinicius Junior, le nouveau Neymar voir même le nouveau Ronaldo, Endrick fait énormément parler de lui du haut de ses 16 ans. L'attaquant de Palmeiras a les pieds sur terre, mais il sera difficile pour lui de les garder longtemps tant il attise la convoitise des plus grands clubs européens qui ne veulent pas passer à côté du nouveau phénomène du football brésilien.

Une lutte encore ouverte

Le jeune homme de 16 ans a attiré l'attention de certaines des plus grandes équipes européennes, et le Real Madrid serait en train de faire pression pour l'engager. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain seraient également intéressés, même s'ils auraient une longueur de retard sur les Merengue. En effet, il y a quelques jours, le média El Debate annonçait qu'Endrick avait d'ores et déjà opté pour le Real Madrid.

Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple et tant que l'attaquant brésilien de 16 ans n'aura pas apposé sa signature sur un contrat tout restera ouvert pour ses prétendants qui se livreront à une lutte acharnée. D'autant plus que le père du joueur, Douglas, est sorti du silence concernant l'avenir de son fils, déclarant qu'il faudrait un projet convaincant pour l'arracher au club brésilien.

Des débuts précoces et prometteurs

"Il n'y a rien de décidé pour le Real Madrid ou un autre club. Nous n'avons pas encore de préférence", a déclaré le père de la pépite brésilienne à Fabrizio Romano, l'expert transfert. "Nous déciderons dans les prochains mois, le club qui paiera ce que Palmeiras veut et nous montrera le meilleur projet technique pour Endrick, signera le garçon."

Une communication habile qui va permettre de faire monter les enchères et surtout de pouvoir discuter avec l'ensemble des clubs intéressés pour connaître les projets proposés à Endrick. Forcément, si le prestige du club comptera, la volonté de compter sur le jeune attaquant brésilien rapidement, de le développer et de lui faire confiance jouera forcément gros au moment de faire un choix définitif pour Endrick et son clan.

Endrick a été excellent depuis ses récents débuts en équipe première de Palmeiras, marquant trois fois en cinq apparitions en Serie A. Malgré l'intérêt des équipes de haut niveau, le joueur a déclaré cette semaine qu'il ne se souciait pas des équipes qui le voulaient car il était attaché à Palmeiras. Endrick est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur à jouer pour Palmeiras le mois dernier. Quelques semaines plus tard, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club. Endrick a marqué son troisième but avec Palmeiras cette semaine et espère en marquer un quatrième lorsque son équipe affrontera Cuiaba le 6 novembre.