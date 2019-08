Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à offrir Vinicius Junior pour Neymar ?

La Casa Blanca aurait proposé une offre de transfert pour l'international brésilien en incluant son jeune ailier, Vinicius Junior.

Le monde entier a les yeux rivés sur le PSG et Neymar. Comme l'a confirmé Leonardo avant la rencontre face à Nîmes, des discussions "plus avancées" ont lieu avec des clubs pour le transfert de l'international brésilien, mais personne ne sait officiellement de qui il s'agit puisque le club parisien est resté dans le silence à ce sujet. Bien évidemment, ce sont le et le qui sont les mieux positionnés pour rafler la mise.

Ce mardi, une réunion au sommet avait lieu entre les dirigeants du FC Barcelone et du PSG dans la capitale française, mais elle n'a pas donné lieu à une avancée significative. Si les Catalans sont la priorité du clan Neymar, puisque le Brésilien aimerait retrouver son ancien club et rejouer avec Lionel Messi, le champion de en titre, lui, cherche simplement à obtenir la meilleure contrepartie pour céder Neymar, acheté 222 millions d'euros au FC Barcelone à l'été 2017.

Le FC Barcelone reste confiant malgré la difficulté des négociations, mais les Blaugrana savent que tout peut aller très vite dans l'autre sens. En effet, ils sont en concurrence avec le Real Madrid. La Casa Blanca, aussi, a des arguments en sa faveur pour convaincre le PSG de lui lâcher Neymar. Et selon Sport, les Merengue auraient déjà lancé leur contre attaque. Le quotidien catalan affirme en effet que Florentino Pérez aurait formulé une offre au PSG.

Et pas n'importe quelle offre. Si le montant n'est pas indiqué, le Real Madrid aurait tout simplement proposé d'inclure Vinicius Junior dans la balance pour recruter Neymar. Une belle contrepartie pour le club de la capitale qui récupèrerait un jeune joueur à fort potentielle ayant déjà prouvé, la saison dernière lors de la seconde partie de saison qu'il dispose d'un talent fou. Une information surprenante puisque le Brésilien a convaincu l'année dernière et avait été recruté pour devenir un élément important sur le long terme.

Mais pour s'offrir Neymar, le Real Madrid a certainement pris conscience qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin et céder une contrepartie intéressante au , à défaut de pouvoir répondre aux exigences du club de la capitale uniquement avec une offre en cash. L’ensemble des médias affirme que ce dossier devrait basculer dans les prochaines 48 heures, et nul doute que le Barça et le Real Madrid vont batailler pour s'offrir l'attaquant du PSG.