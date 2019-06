Mercato - PSG : Francfort aimerait garder Kevin Trapp

Prêté cette saison à Francfort, Kevin Trapp pourrait rester en Bundesliga la saison prochaine. C'est en tout cas la volonté du club allemand.

Le dossier des gardiens est loin d'être réglé pour la saison prochaine du côté du PSG. Alors que le départ de Gianluigi Buffon, arrivé la saison dernière de la Juventus a été officialisé, la situation de Kevin Trapp est toujours en suspens. Le gardien allemand a été prêté cette saison du côté de l' , un prêt qui touche désormais à sa fin.

Le portier de 28 ans a réalisé une belle saison en , terminant septième et atteignant les demi-finales de l'Europa League contre . Suffisant pour convaincre le club de faire une offre au PSG en vue d'obtenir un transfert définitif selon les médias allemands.

L'article continue ci-dessous

Un intérêt pour le troisième gardien de la Mannschaft confirmé par le président du conseil de surveillance de l'Eintracht, Wolfgang Steubing à Kicker : "Kevin bénéficie d’une grande importance dans l’équipe. L’entraîneur Adi Hütter a déclaré qu’il aimerait le garder et que Kevin aimerait rester avec nous. Mais je ne m’attends pas non plus à une décision rapide en ce qui concerne ce dossier", a-t-il affirmé.

Recruté à l'été 2015 par les champions de à l'été 2015 pour environ 9 millions d'euros - déjà en provenance de Francfort - Kevin Trapp s'était dans un premier temps imposé comme titulaire sous les ordres de Laurent Blanc. Pas impérial en , il avait progressivement perdu sa place au profit d'Alphonse Areola, revenu d'un prêt fructueux à Villareal.

Reste à savoir quelles sont réellement les intentions du PSG, qui suivrait de près plusieurs profils comme Keylor Navas, Jan Oblak ou encore Gianluigi Donnarumma, très apprécié de Leonardo. Dans le même temps, le désormais N° 2 en Bleus a toujours clamé son envie de s'imposer comme titulaire dans son club formateur. Pas sûr que Kevin Trapp ne soit très motivé à l'idée de revenir au club pour jouer les seconds couteaux, lui qui s'est déclaré heureux de jouer à Francfort.