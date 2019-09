Nkunku : "Pour les jeunes c'est un peu plus compliqué de réellement s'imposer au PSG"

Transféré cet été au RB Leipzig, Christopher Nkunku est revenu sur l'exode des titis parisiens.

Comme Moussa Diaby ou encore Timothy Weah, Cristopher Nkunku a quitté le , son club formateur, pour migrer vers d'autres cieux.

Le milieu de terrain polyvalent, transféré au , est revenu sur cette tendance à l'exil dans des propos accordés à Canal +.

"Je pense que c'est un très grand club. Après c'est vrai que pour les jeunes c'est un peu plus compliqué de réellement s'imposer au Paris Saint-Germain", a-t-il reconnu. "Certains jeunes comme moi préfèrent aller jouer ailleurs pour prendre de l'expérience parce qu'on peut le faire, qu'on a des opportunités pour. Après on progresse chacun de notre côté dans le club où on est parti. Se retrouver en équipe de , c'est bien pour eux".

"Ma priorité, c'est de bien m'intégrer en , m'installer dans cette équipe et de progresser avant tout. Maîtriser la langue, et j'espère que tout va bien se passer. Pourquoi avoir choisi Leipzig ? Leipzig, c'était un bon projet, ça m'a très bien plu, un club qui se base sur les jeunes, qui donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes. C'est un club qui a une bonne structure pour bien progresser. Tout le projet m'a plu, le club est ambitieux, jeune et ambitieux. On joue la Ligue des Champions. Toutes ces raisons qui m'ont permis de signer là-bas", a aussi expliqué Christopher Nkunku.

Pour rappel, Alphonse Areola ( ), Mike Maignan ( ), Mattéo Guendouzi ( ), Jonathan Ikoné (Lille) et Kingsley Coman ( ), actuellement présents au rassemblement de l'équipe de France, ont tous été formés au Paris Saint-Germain.