Mercato - Prix fixé pour N’Golo Kanté, Chelsea attend l’Inter

Même s’il n’est pas officiellement sur le marché, N’Golo Kanté pourrait quitter Chelsea cet été. L’Inter Milan en a fait une priorité dans l’entrejeu.

Il ne s’agit d’un secret pour personne : Antonio Conte adore N’Golo Kanté. Les deux hommes sont arrivés à ensemble à l’été 2016, avant de conquérir la dans la foulée. Aujourd’hui à l’Inter Milan, le technicien italien a logiquement des vues sur son ancien joueur…

Chelsea déjà beaucoup dépensé cet été

D’après La Gazzetta dello Sport, Conte aurait même fait de Kanté sa priorité de recrutement au milieu de terrain. Problème, le milieu de terrain n’est pas à vendre. Tout du moins officiellement : Frank Lampard compte sur lui, et le Tricolore demeure indiscutable dans l’effectif.

Mais n’oublions que la crise sanitaire a laissé des traces sur le plan économique, et que Chelsea a déjà dépensé près de 150 millions d’euros en recrutant Timo Werner (ex-Leipzig), Hakim Ziyech (ex- ) et Ben Chilwell (ex-Leicester). En attendant Kai Havertz (Leverkusen) pour 100 millions d'euros, les Blues vont devoir dégraisser…

50 M€ pour commencer à négocier

Plusieurs joueurs ont ainsi été placés sur le marché, mais les prétendants ne se bousculent pas au portillon. De quoi pousser les Blues à écouter les offres pour certains titulaires. Et Kanté, très convoité, n’échappera pas à la règle.

Toujours d’après La Gazzetta, Chelsea aurait donc fixé un prix qui servira de base à une éventuelle négociation : 50 millions d’euros. Une somme dans les cordes de l’Inter, mais également dans celles de nombreux autres cadors européens… Faites vos jeux !