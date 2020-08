Chelsea - Nevin : "Chilwell et Pulisic pourraient former un extraordinaire duo"

L'ancien joueur des Blues s'est montré particulièrement excité par l'arrivée à Stamford Bridge du latéral gauche de Leicester.

Ben Chilwell et Christian Pulisic pourraient former un "duo extraordinaire" à , selon Pat Nevin. Chilwell s'est engagé pour cinq ans avec les Blues.

L'international anglais est devenu la troisième grande signature du règne de Frank Lampard à Stamford Bridge, avec l'arrivée de Hakim Ziyech et Timo Werner dans l'ouest de Londres, en provenance respectivement de l' et du .

Chelsea a ensuite annoncé les contrats de Malang Sarr et Thiago Silva pour une excellente semaine, et l'impatience autour du club augmente régulièrement avant le match d'ouverture 2020-21 du mois prochain contre .

Lampard va maintenant chercher à intégrer les nouvelles recrues dans le reste de son équipe, en vue de créer une équipe capable de rivaliser pour les honneurs dans toutes les compétitions.

Nevin pense que l'ajout de Chilwell augmentera considérablement la menace des Blues dans le dernier tiers, car il voit le jeune homme de 23 ans se lier avec la star américaine Christian Pulisic pour faire un grand effet sur la gauche.

"A Chelsea, Ben Chilwell aura à travailler avec un ailier intelligent, habile et rapide qui possède un superbe cerveau de footballeur", a déclaré l'ancien ailier de Chelsea sur le site officiel du club.

"Celui qui a une vision, qui peut voir une passe et qui sait quand libérer l'espace pour son partenaire qui frappe sur la ligne de ce côté gauche. Un joueur qui, en plus, est désintéressé et désireux d'établir un partenariat avec des un-deux et la capacité d'attirer les défenseurs pour faire de l'espace.

"J'ai peut-être donné une description proche de la perfection de Christian Pulisic juste là. Cela pourrait être un duo extraordinaire s'ils se mettent d'accord.

"Nous avons d'autres joueurs qui peuvent jouer là-bas bien sûr et un Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech ou Mason Mount se liant à Chilwell serait également un concept effrayant pour la plupart des défenses de la ."

Nevin a poursuivi en exprimant sa conviction que Chilwell pourrait occuper une place convoitée dans l'équipe de Chelsea pour la prochaine décennie, tout en évoquant les mouvements intelligents de Lampard sur le marché des transferts.

"Il y a la possibilité d'une bonne sept à dix années de service à Stamford Bridge pour notre dernière signature", a-t-il ajouté.

"Je suis ravi que Ben Chilwell soit enfin là, mais probablement pas aussi ravi qu'Olivier Giroud, Tammy Abraham et bien sûr Timo Werner, qui ont tous vu leurs chances de marquer des points sensiblement augmentées par son arrivée.

"Les fans de Chelsea du monde entier peuvent maintenant sans aucun doute voir quelle est la stratégie de signature de Frank et la volonté du club de le soutenir. Il n'y a peut-être personne dans le stade, mais le buzz est toujours palpable. C'est une époque passionnante pour être un Blue."