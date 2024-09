Mercato : Pourquoi l’OM a préféré l’Angleterre cet été

Marseille vs Nice

La raison du choix de l’OM focalisé sur le marché anglais cet été, est enfin connue.

L’Olympique de Marseille a été l’un des clubs français les plus actifs sur le dernier marché de transfert estival. Les Phocéens ont officialisé onze recrues cet été. Mais la plupart des joueurs viennent de l’Angleterre.

Un mercato animé, un début de saison prometteur

L’Olympique de Marseille a fait parler son nom lors de ce mercato estival en France. Absent de l’Europe, une première depuis 2019, l’OM a pris la décision de se dégraisser, d’où la libération de certains gros salaires du club à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Pau Lopez ou encore Azzedine Ounahi.

En retour, le club basé dans les Bouches-du-Rhône a fait signer une dizaine de joueurs. On peut citer entre autres Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Jeffrey De Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe ou encore Neal Maupay. Un mercato, qui a porté ses fruits pour le moment après les trois sorties des Phocéens en championnat (2 victoires, 1 nul).

Pourquoi le choix de l’Angleterre

Mais de ces onze recrues de l’OM, cinq viennent de l’Angleterre. Il s’agit en effet d’Ismaël Koné (Watford), Mason Greenwood (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Jonathan Rowe (Norwich City) et Neal Maupay (Everton). En conférence de presse récemment, Roberto De Zerbi, coach de l’OM, avait indiqué que « la Premier League ou la Championship ont des caractéristiques très similaires à la Ligue 1 en termes d’exigences physiques, de rythme, d’intensité ».

Une raison, qui a certainement poussé les Marseillais à se tourner vers le marché d’outre-Manche cet été. Mais L’Equipe en rajoute un peu plus. Selon le quotidien sportif français, le but des dirigeants est de changer les mentalités au sein du club. La direction marseillaise se serait fait entendre concernant le manque de caractère, de leadership et de professionnalisme dans l’effectif de la saison dernière, d’où ces choix cet été.

L'OM accueille l'OGC Nice ce samedi après-midi (17h) pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 de France.