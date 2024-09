Marseille - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Marseille vs Nice

Auteur d’un bon début de saison, l’OM de Roberto De Zerbi passe ce samedi son premier grand test avec l’opposition contre le voisin niçois.

Marseille et ses supporters se mettent à rêver de nouveau. L’entame d’exercice, quasi parfaite avec la conquête de sept points sur neuf, laisse place à de grands espoirs pour la suite de la campagne. Néanmoins, il y a les projections et il y a aussi la réalité. Et tout peut très facilement être remis en question du côté du Vélodrome en cas de contre-performance face à Nice ce samedi.

Marseille veut capitaliser

L’équipe de Roberto De Zerbi est donc tenue à confirmer ce qu’elle a fait de bien jusqu’ici. Elle est aussi et surtout attendue pour assurer son premier succès à domicile, vu que le précédant match devant son public s’était soldé par un score de parité face à Reims. L’objectif est donc de reproduire la bonne partition livrée à Toulouse (3-1) et aller chercher un troisième succès en quatre rencontres.

Les Phocéens compteront bien sûr encore une fois sur Mason Greenwood, auteur d’un début de saison tonitruant. L’ailier anglais a déjà claqué 5 buts et il est déterminé à poursuivre sur sa lancée. Même s’il est en forme, les autres attaquants de l’équipe gagneraient à se réveiller également, bien que les Luis Henrique et Harit se montrent aussi décisifs.

L’OM pas en réussite face à Nice

Du côté de Nice, on aborde aussi ce match avec quelques certitudes. L’équipe de Franck Haise a attaqué le championnat poussivement en ne prenant qu’un point lors des deux premières journées. Mais, elle a bien rebondi depuis. La large victoire à Angers avant la trêve a fait du bien à tout le monde (4-1).

Pronostic OM – Nice, les trois points pour les hôtes en forme

Nice peut d’autant plus être confiants qu’il n’a pas perdu lors de ses deux dernières visites au Vélodrome. Le dernier succès marseillais à domicile face au Gym remonte au 20 mars 2022 sous la direction de Jorge Sampaoli. Ça parait déjà être une toute autre époque.

Horaire et lieu du match

4e journée de Ligue 1

Samedi 14 septembre 2024

A 17h, heure française

Stade Orange Vélodrome (Marseille)

Marseille – Nice

Les compos probables du match OM – Nice

OM : Rulli - Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Wahi.

Nice : Bulka ; Ndayishimiye, Abdelmonem, Dante ; Clauss, Boudaoui, Ndombele, Bard ; Boga, Guessand, Bouanani.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Nice

La rencontre entre l’OM et Nice sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.