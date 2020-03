Mercato - Pourquoi David Alaba veut quitter le Bayern

Sous contrat jusqu’en 2021, Alaba négocie actuellement avec le Bayern pour une prolongation. Mais il n’hésitera pas à claquer la porte !

Au , c’est comme dans la cour de récréation : personne ne veut jouer en défense ! Un phénomène encouragé au cours des dernières années par des entraîneurs comme Pep Guardiola, voire Carlo Ancelotti. Ce qui a eu le don d’amener Philipp Lahm, ou plus récemment Joshua Kimmich et David Alaba, dans l’entrejeu.

Et ce dernier y a pris goût ! À tel point que lors de sa dernière prolongation de contrat, en 2016, l’Autrichien avait reçu la promesse de pouvoir se tester au milieu de terrain lors des années à venir. Une promesse… non tenue, ou trop peu à son goût. Alaba (27 ans) a dû se contenter des miettes de l’entrejeu, où il alternait avec la défense centrale et le côté gauche.

Jaloux de Kimmich ?

De quoi le pousser à réclamer un départ ? Pas encore. En revanche, lorsqu’il a vu que son coéquipier allemand Kimmich, lui aussi latéral de métier, enchaînait les minutes au milieu de terrain, Alaba n’a pas apprécié. Et selon les informations de Bild, il n’aurait toujours pas digéré.

Sous contrat jusqu’en 2021, Alaba a évidemment été sollicité par le Bayern pour une prolongation. Mais, vraisemblablement, il n’étendra son bail que si on lui offre des garanties au milieu de terrain, et que les promesses soient cette fois tenues. Sinon, le ou encore plusieurs cadors anglais seraient évidemment prêts à l’accueillir.