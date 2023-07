MERCATO – Pourquoi Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé à l'OM ?

Les négociations entre l'OM et Alexis Sanchez pour prolonger le joueur ont commencé depuis plusieurs semaines sans aboutir. Explications.

Depuis l'ouverture du mercato d'été 2023, l'Olympique de Marseille s'est montré actif en recrutant Geoffrey Kondogbia (en provenance de l'Atlético de Madrid) et en levant l'option d'achat d'Amine Harit, qui était prêté depuis deux saisons au club par Schalke 04.

En une saison à l'OM, Alexis Sanchez a fait taire les critiques

L'OM pensait aussi rapidement boucler la prolongation de contrat d'Alexis Sanchez. Arrivé en août 2022 à Marseille, le Chilien n'avait signé que pour une seule année.

La saison de l'ancien joueur de l'Inter Milan a été une franche réussite puisqu'il a inscrit 18 buts en 44 matches, toutes compétitions confondues. Alexis Sanchez a ainsi fait taire les critiques qui avaient accompagné son arrivée notamment sur son âge et sa capacité à jouer encore au plus haut niveau.

« Je ne suis pas ultra convaincue par cette idée. Je trouve que c'est effectivement un joueur qui a eu une période dorée parce qu'il avait beaucoup d'énergie. C'est un joueur avec de la grinta, de l'intensité, mais du coup, c'est lié à son physique. Dès qu'il perd cette intensité et ses qualités physiques ça va tout de suite en pâtir sur son niveau de jeu. J'ai l'impression depuis quatre ans qu'il est un peu l'ombre de lui-même », avait asséné Laure Boulleau lors d'une émission du Canal Football Club le 14 août 2022.

Dès lors, et même si Alexis Sanchez fêtera ses 35 ans le 19 décembre prochain, rien ne s'oppose à la prolongation de son contrat. En avril dernier, son agent, Fernando Felicevich, avait indiqué au quotidien chilien El Mercurio la volonté de son joueur de poursuivre à l'OM : « Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club français est très content de lui et s'attend à ce qu'il reste. »

Alexis Sanchez est-il Marcelino compatible ?

Les différentes parties ont même commencé à négocier il y a quelques semaines de cela une prolongation de contrat d'un an. Alors pourquoi ça traîne ?

Ambitieux, le Chilien souhaite retrouver la phase de groupes de la Ligue des champions et l'OM n'a pas la garantie d'y figurer. En terminant troisième de la Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, le club phocéen devra passer cet été par les tours préliminaires de la C1 dont l'issue est incertaine.

Il faut également tenir compte du changement d'entraîneur. Igor Tudor, qui avait fait d'Alexis Sanchez un titulaire indiscutable, a été remplacé par Marcelino.

Si Igor Tudor était un adepte du 3-4-2-1, Marcelino privilégie le 4-4-2 avec un double pivot. Le coach espagnol est en train de réfléchir au meilleur duo possible d'attaquants pour aborder la saison 2023-2024 sereinement.

Une association Vitinha-Alexis Sanchez dans le schéma de jeu de Marcelino peut-elle fonctionner ? Cette question sera sans doute tranchée après la reprise de l'entraînement fixée au 3 juillet pour les Olympiens.

Si les supporters commencent à s'impatienter sur l'avenir d'Alexis Sanchez, les dirigeants marseillais, eux, restent confiants.