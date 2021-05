Mercato - Pol Lirola, ça sent (très) bon pour l’OM !

Selon les informations de La Provence, Pol Lirola et son entourage sont très optimistes pour un futur accord entre l’OM et la Fiorentina.

Option d’achat expirée. Prêté par la Fiorentina à l’Olympique de Marseille pendant les six derniers mois, Pol Lirola serait officiellement devenu Marseillais ce lundi si la formation phocéenne avait payé les 12 M€ convenus aux Italiens.

Mais l’OM, malgré tout confronté à des difficultés financières, n’avait visiblement pas les moyens à l’instant T pour enrôler définitivement le latéral droit de 23 ans. À l’heure actuelle, les deux directions sont donc à la table des négociations.

Lirola ne rêve que de l’OM

À priori, Marseille tente d’obtenir Lirola pour une somme inférieure à son option d’achat. Un accord sera-t-il trouvé ? Chez le principal intéressé, l’optimisme règne. Selon les informations de La Provence, Lirola et son entourage ne veulent que l’OM, et s’attendent à une issue positive.

Vous l’aurez compris, le joueur a fait plus qu’apprécier son passage sur la Canebière. Et encore, il n’a jamais vu le Vélodrome plein… Selon certaines sources, l’OM fera tout pour le conserver, et pourrait même demander un second prêt à la Fiorentina. Affaire à suivre…