Mercato : Ousmane Dembélé ne prolonge pas avec le Barça et pense à Newcastle

Barcelone a proposé une prolongation à son ailier français sur deux ou trois ans, mais il n'a pour l'instant pas donné de réponse.

Le renouvellement du contrat d'Ousmane Dembélé n'avance pas. Le FC Barcelone lui offre deux années supplémentaires sur son contrat, qui pourrait être de trois. Cependant, l'agent du joueur, Moussa Sissokho, retarde l'accord. La partie d'échecs est claire : Barcelone veut accélérer les négociations et l'agent du joueur veut les prolonger, sachant qu'à partir du 1er janvier, son client sera libre de négocier avec un autre club.

Bien que des contacts aient déjà eu lieu entre l'agent de Dembélé, Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone, et Joan Laporta, président des géants catalans, le dossier n'avance pas. Des sources consultées par Goal indiquent que le FC Barcelone a bon espoir que son offre de renouvellement soit acceptée, étant donné l'énorme patience du club avec l'attaquant français. Cette offre verrait Dembele prendre une part du salaire lucratif que Josep Maria Bartomeu, qui a fait signer l'ailier pour 105 millions plus les variables, lui a fait miroiter.

Selon nos informations, l'agent d'Ousmane Dembélé a pu confirmer que son client, qui est toujours sous contrat avec le FC Barcelone, va rejoindre Newcastle. S'il ne renouvelle pas son contrat, l'ailier serait libre de négocier avec n'importe quel club à partir du 1er janvier. Et c'est précisément à cause de ce problème que l'agent de Dembélé propose l'attaquant à plusieurs clubs européens. Newcastle, le nouveau riche du football mondial, a déjà été en contact avec lui.

Selon "Fichajes.com", l'entourage de Dembelé a contacté Newcastle. Dans le cas où Ousmane déciderait de ne pas renouveler et pourrait partir gratuitement le 30 juin, l'international français aurait l'intention de toucher un salaire annuel de 15 millions d'euros pour chacune des cinq saisons qu'il signerait.

C'est-à-dire qu'il verrait le salaire déjà élevé qu'il perçoit à Barcelone augmenter considérablement. Et ce n'est pas tout. S'il arrive en tant qu'agent libre, son agent exigerait une prime de signature de 15 millions d'euros supplémentaires.

Il y a un certain malaise au sein du FC Barcelone. Les négociations prennent trop de temps et on soupçonne l'agent de Dembélé de retarder le renouvellement tout en se proposant à d'autres clubs. L'heure tourne, les négociations piétinent et Barcelone ne peut pas attendre éternellement. Si le temps continue à passer et que Dembélé ne renouvelle toujours pas son contrat, certaines voix à Barcelone estiment qu'il ne serait pas exclu que le club finisse par prendre position : le renouvellement ou la mise à l'écart.