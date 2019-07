Mercato - OM : Un accord a été trouvé avec Dario Benedetto (Boca Juniors) !

Dans un entretien à Fox Sports, Christian Bragarnik, l'agent de l'attaquant argentin a confié être parvenu à un accord avec l'Olympique de Marseille.

Alors qu’il n’a toujours pas recruté, l’ semble proche de trouver sa première recrue estivale. Longtemps ciblé par André Villas-Boas et les dirigeants du club olympien, l’attaquant international argentin de Boca Juniors, Dario Benedetto, est proche de s’engager avec l’OM cet été.

Comme l’explique l’agent du joueur, Christian Bragarnik, un accord a été trouvé entre le club phocéen et le buteur de 29 ans. "La réalité, c’est que l'Olympique de Marseille a discuté avec nous. Je peux parler au nom du joueur, et nous sommes parvenus à un accord. Boca et Marseille doivent désormais tous les deux évaluer le montant du transfert entre les clubs, ce qui ne me concerne pas" a t-il expliqué à Fox Sports.

Mais pour le moment rien n’est encore fait. L’OM doit maintenant poursuivre les négociations avec le club de Buenos Aires. "Ils m’ont demandé les conditions, je les ai transmises mais il n’y a rien de signé. Il reste le plus difficile, qui est de finaliser entre les deux clubs" a ajouté le représentant de Benedetto.

Boca demande 16 M€ pour Benedetto

Selon plusieurs médias argentins, Marseille aurait formulé une première offre de 11 millions d’euros mais Boca Juniors demanderait 16 millions pour vendre son attaquant. Rappelons que l’OM, dans le viseur du fair-play financier, ne peut se permettre d’une trop grosse dépense, à moins de dégraisser son effectif.

De son côté, Dario Benedetto qui n’a connu aucune expérience en Europe, a inscrit cinq buts la saison dernière et donné deux passes décisives en 21 rencontres disputés avec les Jaunes et Bleus.