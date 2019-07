OM - André Villas-Boas apprécie les qualités de Dario Benedetto

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a confirmé être intéressé par le fait de recruter Dario Benedetto cet été, appréciant les qualités du joueur.

Depuis la fin de contrat du très performant mais onéreux Mario Balotelli au mois de juin dernier, l' est un club à la recherche d'un attaquant ces dernières semaines, et ne s'en cache pas. Parmi les profils évoqués pour occuper le poste de numéro neuf de la formation désormais entraînée par André Villas-Boas, le nom de l'Argentin Dario Benedetto revient avec insistance, lui qui évolue à Boca Juniors.

En effet, la formation marseillaise aurait même transmis une offre de 10 M€ à Boca Juniors, alors que la clause libératoire du joueur s’élève à 21 M€. Dario Benedetto, lui, aurait de son côté rencontré ses dirigeants, le président Daniel Angelici et le directeur sportif Nicolas Burdisso, afin de leur signifier qu’il voulait rejoindre l’OM. Mais depuis, force est de constater que le dossier n'a pas particulièrement avancé.

"Peut-être qu'il y aura de la nouveauté sur le dossier de Dario"

Ce jeudi, après la défaite marseillaise en match amicale face à la modeste formation anglaise (troisième division) de l'Accrington Stanley (2-1), André Villas-Boas a toutefois évoqué l'attaquant argentin, reconnaissant apprécier son profil.

"Je connais très bien Dario, notamment parce que je suis un véritable aficionado de Boca Juniors. J'apprécie ses qualités, il est un joueur qui peut entrer dans notre système, on va voir dans les prochaines semaines si ça peut être une possibilité", a d'abord concédé le Portugais, dans des propos rapportés par L'Equipe.

"On étudie également d'autres pistes, car nous sommes obligés de faire un jugement sérieux entre notre enveloppe mercato et la valeur des joueurs à recruter. Peut-être qu'il y aura de la nouveauté sur le dossier de Dario, mais ça dépendra des conditions et de nos capacités à finir cette négociation", a ensuite ajouté le successeur de Rudi Garcia, forcément attendu au tournant par des supporters marseillais médusés.